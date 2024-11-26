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Вильфанд рассказал, как начнется зима в Центральной России
Вильфанд рассказал, как начнется зима в Центральной России - РИА Новости, 26.11.2024
Вильфанд рассказал, как начнется зима в Центральной России
Мягкое начало зимы прогнозируется в Центральной России в последнюю неделю ноября, ночью будут легкие морозы, в четверг выпадет небольшой снег, который "поднимет РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T05:35
2024-11-26T05:35
2024-11-26T10:41
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гидрометцентр
зима
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Мягкое начало зимы прогнозируется в Центральной России в последнюю неделю ноября, ночью будут легкие морозы, в четверг выпадет небольшой снег, который "поднимет настроение", сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "Нужно наслаждаться погодой в Москве — антициклональный режим погоды, мягкая зима. Ночные температуры отрицательные. До конца месяца ночью легкие морозы. Исключение составит только ночь на 27 ноября, когда морозы будут до семи в Москве и до девяти — по области. <…> Это касается не только Москвы, в центре Европейской России спокойная погода, мягкое начало зимы", — сказал он. Вильфанд отметил, что такой температурный режим близок к многолетним значениям. По словам синоптика, до конца ноября в Центральной России преимущественно без осадков, небольшой снег ожидается только в четверг. "Он будет радовать, потому что именно при снеге и малооблачной погоде настроение повышается. Непокрытая снегом земля в холодное время года нагоняет тоску, а снег радует", — добавил метеоролог.
https://ria.ru/20241126/snezhnoe-1985693941.html
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общество, москва, россия, роман вильфанд, гидрометцентр, зима, погода
Общество, Москва, Россия, Роман Вильфанд, Гидрометцентр, Зима, Погода
Вильфанд рассказал, как начнется зима в Центральной России
Вильфанд спрогнозировал мягкое начало зимы в центре страны с конца ноября