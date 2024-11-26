Рейтинг@Mail.ru
Вильфанд рассказал, как начнется зима в Центральной России - РИА Новости, 26.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:35 26.11.2024 (обновлено: 10:41 26.11.2024)
https://ria.ru/20241126/zimushka-1985697411.html
Вильфанд рассказал, как начнется зима в Центральной России
Вильфанд рассказал, как начнется зима в Центральной России - РИА Новости, 26.11.2024
Вильфанд рассказал, как начнется зима в Центральной России
Мягкое начало зимы прогнозируется в Центральной России в последнюю неделю ноября, ночью будут легкие морозы, в четверг выпадет небольшой снег, который "поднимет РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T05:35
2024-11-26T10:41
общество
москва
россия
роман вильфанд
гидрометцентр
зима
погода
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/19/1917863093_0:305:3098:2048_1920x0_80_0_0_f2afc310ab5d9f23a35bd78baca92bd5.jpg
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Мягкое начало зимы прогнозируется в Центральной России в последнюю неделю ноября, ночью будут легкие морозы, в четверг выпадет небольшой снег, который "поднимет настроение", сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "Нужно наслаждаться погодой в Москве — антициклональный режим погоды, мягкая зима. Ночные температуры отрицательные. До конца месяца ночью легкие морозы. Исключение составит только ночь на 27 ноября, когда морозы будут до семи в Москве и до девяти — по области. &lt;…&gt; Это касается не только Москвы, в центре Европейской России спокойная погода, мягкое начало зимы", — сказал он. Вильфанд отметил, что такой температурный режим близок к многолетним значениям. По словам синоптика, до конца ноября в Центральной России преимущественно без осадков, небольшой снег ожидается только в четверг. "Он будет радовать, потому что именно при снеге и малооблачной погоде настроение повышается. Непокрытая снегом земля в холодное время года нагоняет тоску, а снег радует", — добавил метеоролог.
https://ria.ru/20241126/snezhnoe-1985693941.html
москва
россия
зима
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/19/1917863093_184:0:2915:2048_1920x0_80_0_0_6f3e7218d0c7a583cad6b586c4a91d7d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, россия, роман вильфанд, гидрометцентр, зима, погода
Общество, Москва, Россия, Роман Вильфанд, Гидрометцентр, Зима, Погода
Вильфанд рассказал, как начнется зима в Центральной России

Вильфанд спрогнозировал мягкое начало зимы в центре страны с конца ноября

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкЖенщина около новогодней ели на ВДНХ
Женщина около новогодней ели на ВДНХ - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Женщина около новогодней ели на ВДНХ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Мягкое начало зимы прогнозируется в Центральной России в последнюю неделю ноября, ночью будут легкие морозы, в четверг выпадет небольшой снег, который "поднимет настроение", сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Нужно наслаждаться погодой в Москве — антициклональный режим погоды, мягкая зима. Ночные температуры отрицательные. До конца месяца ночью легкие морозы. Исключение составит только ночь на 27 ноября, когда морозы будут до семи в Москве и до девяти — по области. <…> Это касается не только Москвы, в центре Европейской России спокойная погода, мягкое начало зимы", — сказал он.
Вильфанд отметил, что такой температурный режим близок к многолетним значениям. По словам синоптика, до конца ноября в Центральной России преимущественно без осадков, небольшой снег ожидается только в четверг.
"Он будет радовать, потому что именно при снеге и малооблачной погоде настроение повышается. Непокрытая снегом земля в холодное время года нагоняет тоску, а снег радует", — добавил метеоролог.
Люди идут по Ленинскому проспекту в Москве - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
Вильфанд сообщил о почти полностью заснеженной территории России
Вчера, 04:15
 
ОбществоМоскваРоссияРоман ВильфандГидрометцентрЗимаПогода
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала