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"Убьют и похоронят". Зеленского призвали готовиться к худшему - РИА Новости, 27.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:23 26.11.2024 (обновлено: 00:03 27.11.2024)
https://ria.ru/20241126/zelenskiy-1985871459.html
"Убьют и похоронят". Зеленского призвали готовиться к худшему
"Убьют и похоронят". Зеленского призвали готовиться к худшему - РИА Новости, 27.11.2024
"Убьют и похоронят". Зеленского призвали готовиться к худшему
Владимиру Зеленскому придется покинуть Украину, иначе высока вероятность восстания против него, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-26T19:23
2024-11-27T00:03
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
владимир путин
владимир зеленский
центральное разведывательное управление (цру)
верховная рада украины
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Владимиру Зеленскому придется покинуть Украину, иначе высока вероятность восстания против него, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive."Вопрос заключается в том, удастся ли Зеленскому сбежать в изгнание, или он останется на Украине, где его убьют и похоронят", — отметил он.По словам эксперта, сейчас растет изоляция главы киевского режима и увеличивается напряженность между Зеленским и военными командирами.Срок должностных полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".Президент России Владимир Путин указывал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады. По его словам, если бы на Украине хотели легитимно избрать президента, тогда пришлось бы отменять закон о военном положении — его действие не означает пролонгации результатов прошедших выборов, "об этом в конституции ничего нет".
https://ria.ru/20241126/ukraina-1985840657.html
https://ria.ru/20241126/zapad-1985793129.html
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в мире, украина, россия, владимир путин, владимир зеленский, центральное разведывательное управление (цру), верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Верховная Рада Украины
"Убьют и похоронят". Зеленского призвали готовиться к худшему

Джонсон: Зеленского убьют, если он не сбежит с Украины

© AP Photo / Omar HavanaВладимир Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе
Владимир Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© AP Photo / Omar Havana
Владимир Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Владимиру Зеленскому придется покинуть Украину, иначе высока вероятность восстания против него, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.
"Вопрос заключается в том, удастся ли Зеленскому сбежать в изгнание, или он останется на Украине, где его убьют и похоронят", — отметил он.
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По словам эксперта, сейчас растет изоляция главы киевского режима и увеличивается напряженность между Зеленским и военными командирами.
Срок должностных полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".
Президент России Владимир Путин указывал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады. По его словам, если бы на Украине хотели легитимно избрать президента, тогда пришлось бы отменять закон о военном положении — его действие не означает пролонгации результатов прошедших выборов, "об этом в конституции ничего нет".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияВладимир ПутинВладимир ЗеленскийЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Верховная Рада Украины
 
 
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