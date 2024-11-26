https://ria.ru/20241126/zelenskiy-1985871459.html

"Убьют и похоронят". Зеленского призвали готовиться к худшему

"Убьют и похоронят". Зеленского призвали готовиться к худшему - РИА Новости, 27.11.2024

"Убьют и похоронят". Зеленского призвали готовиться к худшему

Владимиру Зеленскому придется покинуть Украину, иначе высока вероятность восстания против него, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью... РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-26T19:23

2024-11-26T19:23

2024-11-27T00:03

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владимир зеленский

центральное разведывательное управление (цру)

верховная рада украины

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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Владимиру Зеленскому придется покинуть Украину, иначе высока вероятность восстания против него, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive."Вопрос заключается в том, удастся ли Зеленскому сбежать в изгнание, или он останется на Украине, где его убьют и похоронят", — отметил он.По словам эксперта, сейчас растет изоляция главы киевского режима и увеличивается напряженность между Зеленским и военными командирами.Срок должностных полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".Президент России Владимир Путин указывал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады. По его словам, если бы на Украине хотели легитимно избрать президента, тогда пришлось бы отменять закон о военном положении — его действие не означает пролонгации результатов прошедших выборов, "об этом в конституции ничего нет".

https://ria.ru/20241126/ukraina-1985840657.html

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в мире, украина, россия, владимир путин, владимир зеленский, центральное разведывательное управление (цру), верховная рада украины