https://ria.ru/20241126/zelenskiy-1985846965.html
Зеленский пожаловался на атаку дронов
Зеленский пожаловался на атаку дронов - РИА Новости, 26.11.2024
Зеленский пожаловался на атаку дронов
По Украине запустили рекордное количество дронов, заявил Владимир Зеленский в Telegram-канале. РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T17:36
2024-11-26T17:36
2024-11-26T17:36
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украина
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. По Украине запустили рекордное количество дронов, заявил Владимир Зеленский в Telegram-канале."Этой ночью Россия атаковала Украину и выпустила рекордное количество ударных дронов", — утверждает он.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские военные регулярно наносят удары по украинской инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным объектам.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Дмитрий Песков
Зеленский пожаловался на атаку дронов
Зеленский: ВС РФ запустили рекордное количество дронов по Украине