https://ria.ru/20241126/zelenskiy-1985846965.html

Зеленский пожаловался на атаку дронов

Зеленский пожаловался на атаку дронов - РИА Новости, 26.11.2024

Зеленский пожаловался на атаку дронов

По Украине запустили рекордное количество дронов, заявил Владимир Зеленский в Telegram-канале. РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T17:36

2024-11-26T17:36

2024-11-26T17:36

специальная военная операция на украине

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владимир зеленский

вооруженные силы украины

дмитрий песков

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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. По Украине запустили рекордное количество дронов, заявил Владимир Зеленский в Telegram-канале."Этой ночью Россия атаковала Украину и выпустила рекордное количество ударных дронов", — утверждает он.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские военные регулярно наносят удары по украинской инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным объектам.

https://ria.ru/20241126/ukraina-1985840657.html

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в мире, украина, россия, владимир зеленский, вооруженные силы украины, дмитрий песков