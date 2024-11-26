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Зеленский пожаловался на атаку дронов - РИА Новости, 26.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:36 26.11.2024
https://ria.ru/20241126/zelenskiy-1985846965.html
Зеленский пожаловался на атаку дронов
Зеленский пожаловался на атаку дронов - РИА Новости, 26.11.2024
Зеленский пожаловался на атаку дронов
По Украине запустили рекордное количество дронов, заявил Владимир Зеленский в Telegram-канале. РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T17:36
2024-11-26T17:36
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
владимир зеленский
вооруженные силы украины
дмитрий песков
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. По Украине запустили рекордное количество дронов, заявил Владимир Зеленский в Telegram-канале."Этой ночью Россия атаковала Украину и выпустила рекордное количество ударных дронов", — утверждает он.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские военные регулярно наносят удары по украинской инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным объектам.
https://ria.ru/20241126/ukraina-1985840657.html
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в мире, украина, россия, владимир зеленский, вооруженные силы украины, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Дмитрий Песков
Зеленский пожаловался на атаку дронов

Зеленский: ВС РФ запустили рекордное количество дронов по Украине

© AP Photo / Denes ErdosВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© AP Photo / Denes Erdos
Владимир Зеленский . Архивное фото
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. По Украине запустили рекордное количество дронов, заявил Владимир Зеленский в Telegram-канале.
"Этой ночью Россия атаковала Украину и выпустила рекордное количество ударных дронов", — утверждает он.
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Вчера, 17:14
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские военные регулярно наносят удары по украинской инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным объектам.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныДмитрий Песков
 
 
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