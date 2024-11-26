https://ria.ru/20241126/zapad-1985793129.html

"Русские полностью готовы". На Западе заявили о роковой ошибке

"Русские полностью готовы". На Западе заявили о роковой ошибке - РИА Новости, 26.11.2024

"Русские полностью готовы". На Западе заявили о роковой ошибке

Западные страны не сумели должным образом подготовить ВСУ для боевых действий, заявил бывший советник НАТО и полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке... РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T14:27

2024-11-26T14:27

2024-11-26T14:27

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Западные страны не сумели должным образом подготовить ВСУ для боевых действий, заявил бывший советник НАТО и полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бо в интервью YouТube-каналу Dialogue Works."Сегодня мы видим, что Зеленский <…>неоднократно жаловался, что западное обучение, которое прошли украинские военные, совершенно не отвечает требованиям нынешнего конфликта", — отметил он.По словам полковника, западные армии воевали на протяжении 30 лет во многих местах, включая Афганистан. Проблема в то, что приобретенный ими опыт неприменим для конфликта в Европе, потому что они привыкли к совершенно другому типу боевых действий, где противник обычно не обладал высокими технологиями, пояснил Бо."Русские, с другой стороны, полностью готовы к такого рода конфликтам", — резюмировал эксперт.В минувший четверг президент Владимир Путин выступил с обращением к гражданам. Он заявил, что Москва в ответ на удары ВСУ по объектам в Курской и Брянской областях американскими и британскими дальнобойными ракетами ATACMS и Storm Shadow испытала одну из новейших ракетных систем средней дальности "Орешник".Российские военные нанесли удар баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении по крупному промышленному комплексу в Днепропетровске, который производит ракетную технику и другое вооружение, заявили в Минобороны, подчеркнув, что все боевые блоки достигли объекта поражения.

https://ria.ru/20241126/raketa-1985091076.html

https://ria.ru/20241126/minselkhoz-1985702000.html

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в мире, жак бо, владимир путин, афганистан, швейцария, европа, нато, вооруженные силы украины