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Запад перестал думать о стратегическом поражении России, заявил Нарышкин - РИА Новости, 26.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:30 26.11.2024 (обновлено: 12:50 26.11.2024)
https://ria.ru/20241126/zapad-1985760544.html
Запад перестал думать о стратегическом поражении России, заявил Нарышкин
Запад перестал думать о стратегическом поражении России, заявил Нарышкин - РИА Новости, 26.11.2024
Запад перестал думать о стратегическом поражении России, заявил Нарышкин
Запад заинтересован, как бы самому не потерпеть стратегическое поражение, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T12:30
2024-11-26T12:50
россия
в мире
специальная военная операция на украине
москва
сергей нарышкин
снг
украина
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Запад заинтересован, как бы самому не потерпеть стратегическое поражение, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин."В западных столицах действительно перестали думать о нанесении стратегического поражения России", - сказал Нарышкин на совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ в Москве.
https://ria.ru/20241122/putin-1985151607.html
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россия, в мире, москва, сергей нарышкин, снг, украина
Россия, В мире, Специальная военная операция на Украине, Москва, Сергей Нарышкин, СНГ, Украина
Запад перестал думать о стратегическом поражении России, заявил Нарышкин

Нарышкин: Запад перестал думать о нанесении стратегического поражения России

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкДиректор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Архивное фото
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Запад заинтересован, как бы самому не потерпеть стратегическое поражение, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.
"В западных столицах действительно перестали думать о нанесении стратегического поражения России", - сказал Нарышкин на совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ в Москве.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВ миреМоскваСергей НарышкинСНГУкраина
 
 
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