https://ria.ru/20241126/zapad-1985760544.html

Запад перестал думать о стратегическом поражении России, заявил Нарышкин

Запад перестал думать о стратегическом поражении России, заявил Нарышкин - РИА Новости, 26.11.2024

Запад перестал думать о стратегическом поражении России, заявил Нарышкин

Запад заинтересован, как бы самому не потерпеть стратегическое поражение, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T12:30

2024-11-26T12:30

2024-11-26T12:50

россия

в мире

специальная военная операция на украине

москва

сергей нарышкин

снг

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Запад заинтересован, как бы самому не потерпеть стратегическое поражение, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин."В западных столицах действительно перестали думать о нанесении стратегического поражения России", - сказал Нарышкин на совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ в Москве.

https://ria.ru/20241122/putin-1985151607.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, в мире, москва, сергей нарышкин, снг, украина