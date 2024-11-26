https://ria.ru/20241126/zapad-1985760544.html
Запад перестал думать о стратегическом поражении России, заявил Нарышкин
Запад перестал думать о стратегическом поражении России, заявил Нарышкин - РИА Новости, 26.11.2024
Запад перестал думать о стратегическом поражении России, заявил Нарышкин
Запад заинтересован, как бы самому не потерпеть стратегическое поражение, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T12:30
2024-11-26T12:30
2024-11-26T12:50
россия
в мире
специальная военная операция на украине
москва
сергей нарышкин
снг
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/18/1923145224_0:109:3188:1902_1920x0_80_0_0_010edff2f85ca28ed4b32e191a2905f1.jpg
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Запад заинтересован, как бы самому не потерпеть стратегическое поражение, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин."В западных столицах действительно перестали думать о нанесении стратегического поражения России", - сказал Нарышкин на совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ в Москве.
https://ria.ru/20241122/putin-1985151607.html
россия
москва
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/18/1923145224_400:0:3131:2048_1920x0_80_0_0_d26747a964e2206e1641bac8e4a0a438.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, в мире, москва, сергей нарышкин, снг, украина
Россия, В мире, Специальная военная операция на Украине, Москва, Сергей Нарышкин, СНГ, Украина
Запад перестал думать о стратегическом поражении России, заявил Нарышкин
Нарышкин: Запад перестал думать о нанесении стратегического поражения России