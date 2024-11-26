https://ria.ru/20241126/zapad-1985758326.html

Запад услышал тезисы Путина после испытаний "Орешника", заявили в Кремле

Запад услышал тезисы Путина после испытаний "Орешника", заявили в Кремле - РИА Новости, 26.11.2024

Запад услышал тезисы Путина после испытаний "Орешника", заявили в Кремле

В Кремле не сомневаются, что Запад услышал президента Владимира Путина после испытаний "Орешника", заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T12:23

2024-11-26T12:23

2024-11-26T16:43

специальная военная операция на украине

россия

украина

курская область

владимир путин

дмитрий песков

джон кирби

первый запуск ракеты "орешник"

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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. В Кремле не сомневаются, что Запад услышал президента Владимира Путина после испытаний "Орешника", заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Достаточно четко была озвучена позиция Российской Федерации, она была озвучена президентом Путиным. Мы не сомневаемся, что все те тезисы, которые озвучил президент, были хорошо услышаны странами коллективного Запада", — сказал он. Тем не менее, отметил пресс-секретарь, Россия с обеспокоенностью констатирует, что уходящая американская администрация продолжает идти по пути дальнейшей эскалации на Украине.Так Песков прокомментировал слова координатора Белого дома Джона Кирби. Тот впервые подтвердил наличие у Украины разрешения использовать американские дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по Курской области и соседним регионам якобы в целях самообороны. Тем не менее американская администрация изменила руководство по возможностям применения ATACMS для ударов по "конкретным видам целей", добавил Кирби. При этом официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер отказался комментировать это заявление, заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх также уклонилась от просьбы подтвердить подобное разрешение.Двадцать первого ноября президент России выступил с обращением к гражданам. Он заявил, что Москва в ответ на удары ВСУ по объектам в Курской и Брянской областях американскими и британскими дальнобойными ракетами ATACMS и Storm Shadow испытала одну из новейших ракетных систем средней дальности "Орешник".Российские военные поразили баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении крупный промышленный комплекс в Днепропетровске, который производит ракетную технику и другое вооружение.

https://ria.ru/20241126/raketa-1985091076.html

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Заявление Владимира Путина об испытании баллистической ракеты "Орешник" и о дальнобойных ударах Запада Заявление Владимира Путина об испытании баллистической ракеты "Орешник" и о дальнобойных ударах Запада 2024-11-26T12:23 true PT7M45S

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Ольга Фомченкова

россия, украина, курская область, владимир путин, дмитрий песков, джон кирби, первый запуск ракеты "орешник", в мире, ракета "орешник"