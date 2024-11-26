Запад услышал тезисы Путина после испытаний "Орешника", заявили в Кремле
Песков: Запад хорошо услышал тезисы Путина после испытаний "Орешника"
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. В Кремле не сомневаются, что Запад услышал президента Владимира Путина после испытаний "Орешника", заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Достаточно четко была озвучена позиция Российской Федерации, она была озвучена президентом Путиным. Мы не сомневаемся, что все те тезисы, которые озвучил президент, были хорошо услышаны странами коллективного Запада", — сказал он.
Тем не менее, отметил пресс-секретарь, Россия с обеспокоенностью констатирует, что уходящая американская администрация продолжает идти по пути дальнейшей эскалации на Украине.
Так Песков прокомментировал слова координатора Белого дома Джона Кирби. Тот впервые подтвердил наличие у Украины разрешения использовать американские дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по Курской области и соседним регионам якобы в целях самообороны. Тем не менее американская администрация изменила руководство по возможностям применения ATACMS для ударов по "конкретным видам целей", добавил Кирби. При этом официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер отказался комментировать это заявление, заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх также уклонилась от просьбы подтвердить подобное разрешение.
Двадцать первого ноября президент России выступил с обращением к гражданам. Он заявил, что Москва в ответ на удары ВСУ по объектам в Курской и Брянской областях американскими и британскими дальнобойными ракетами ATACMS и Storm Shadow испытала одну из новейших ракетных систем средней дальности "Орешник".
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