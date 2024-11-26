https://ria.ru/20241126/zapad-1985730294.html

СВР: Запад планирует использовать боевиков для дестабилизации в Белоруссии

СВР: Запад планирует использовать боевиков для дестабилизации в Белоруссии - РИА Новости, 26.11.2024

СВР: Запад планирует использовать боевиков для дестабилизации в Белоруссии

Запад планирует использовать подготовленных на Украине боевиков "полка Калиновского" для дестабилизации ситуации в Белоруссии в 2025 году накануне президентских РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T11:10

2024-11-26T11:10

2024-11-26T11:10

белоруссия

украина

россия

сергей нарышкин

центральное разведывательное управление (цру)

ми-6

снг

в мире

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Запад планирует использовать подготовленных на Украине боевиков "полка Калиновского" для дестабилизации ситуации в Белоруссии в 2025 году накануне президентских выборов, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. "Коллаборантов из "полка Калиновского" ЦРУ и Ми-6 рассчитывают использовать для дестабилизации Белоруссии с учетом предстоящих в следующем году президентских выборов", - сказал Нарышкин на совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ в Москве. В МВД Белоруссии сообщали, что против участников белорусского добровольческого батальона имени Калиновского, сформированного в марте 2022 года и действующего на стороне украинских войск, возбуждено уголовное дело за участие в вооруженном конфликте на территории зарубежного государства.

https://ria.ru/20240725/zadanie-1962047381.html

белоруссия

украина

россия

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Ольга Фомченкова

белоруссия, украина, россия, сергей нарышкин, центральное разведывательное управление (цру), ми-6, снг, в мире