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СВР: Запад планирует использовать боевиков для дестабилизации в Белоруссии - РИА Новости, 26.11.2024
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11:10 26.11.2024
https://ria.ru/20241126/zapad-1985730294.html
СВР: Запад планирует использовать боевиков для дестабилизации в Белоруссии
СВР: Запад планирует использовать боевиков для дестабилизации в Белоруссии - РИА Новости, 26.11.2024
СВР: Запад планирует использовать боевиков для дестабилизации в Белоруссии
Запад планирует использовать подготовленных на Украине боевиков "полка Калиновского" для дестабилизации ситуации в Белоруссии в 2025 году накануне президентских РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T11:10
2024-11-26T11:10
белоруссия
украина
россия
сергей нарышкин
центральное разведывательное управление (цру)
ми-6
снг
в мире
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Запад планирует использовать подготовленных на Украине боевиков "полка Калиновского" для дестабилизации ситуации в Белоруссии в 2025 году накануне президентских выборов, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. "Коллаборантов из "полка Калиновского" ЦРУ и Ми-6 рассчитывают использовать для дестабилизации Белоруссии с учетом предстоящих в следующем году президентских выборов", - сказал Нарышкин на совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ в Москве. В МВД Белоруссии сообщали, что против участников белорусского добровольческого батальона имени Калиновского, сформированного в марте 2022 года и действующего на стороне украинских войск, возбуждено уголовное дело за участие в вооруженном конфликте на территории зарубежного государства.
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белоруссия, украина, россия, сергей нарышкин, центральное разведывательное управление (цру), ми-6, снг, в мире
Белоруссия, Украина, Россия, Сергей Нарышкин, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Ми-6, СНГ, В мире
СВР: Запад планирует использовать боевиков для дестабилизации в Белоруссии

Нарышкин: Запад хочет использовать боевиков из полка Калиновского в Белоруссии

© AP Photo / Daniel ColeУкраинские военные на границе Украины и Белоруссии
Украинские военные на границе Украины и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© AP Photo / Daniel Cole
Украинские военные на границе Украины и Белоруссии. Архивное фото
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Запад планирует использовать подготовленных на Украине боевиков "полка Калиновского" для дестабилизации ситуации в Белоруссии в 2025 году накануне президентских выборов, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
"Коллаборантов из "полка Калиновского" ЦРУ и Ми-6 рассчитывают использовать для дестабилизации Белоруссии с учетом предстоящих в следующем году президентских выборов", - сказал Нарышкин на совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ в Москве.
В МВД Белоруссии сообщали, что против участников белорусского добровольческого батальона имени Калиновского, сформированного в марте 2022 года и действующего на стороне украинских войск, возбуждено уголовное дело за участие в вооруженном конфликте на территории зарубежного государства.
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БелоруссияУкраинаРоссияСергей НарышкинЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Ми-6СНГВ мире
 
 
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