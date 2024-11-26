Рейтинг@Mail.ru
Запад хочет разорвать связи между странами СНГ, заявил Нарышкин - РИА Новости, 26.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:05 26.11.2024
https://ria.ru/20241126/zapad-1985729573.html
Запад хочет разорвать связи между странами СНГ, заявил Нарышкин
Запад хочет разорвать связи между странами СНГ, заявил Нарышкин - РИА Новости, 26.11.2024
Запад хочет разорвать связи между странами СНГ, заявил Нарышкин
Запад подставил задачу разорвать не только политические и экономические, но и исторические и географические связи между странами СНГ, сообщил во вторник... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T11:05
2024-11-26T11:05
россия
москва
сергей нарышкин
снг
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/03/1582773663_0:209:3098:1952_1920x0_80_0_0_e0201d49ce706583ff00ab97ddea123b.jpg
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Запад подставил задачу разорвать не только политические и экономические, но и исторические и географические связи между странами СНГ, сообщил во вторник директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин. "По имеющимся данным, американские и британские спецслужбы поставили перед собой амбициозную задачу разорвать не только политические и экономические, но и глубокие исторические, и даже географические связи между государствами нашего региона", - сказал Нарышкин на совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ в Москве. По его словам, для этого аффилированным неправительственным организациям и СМИ поручено "смещать акценты на так называемую деколонизацию", активнее привлекать к сотрудничеству местных деятелей культуры, науки, урбанистов и правозащитников.
https://ria.ru/20241126/zapad-1985728966.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/03/1582773663_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d98abb88f13d1a1d09d5ee4b713b3cdc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, сергей нарышкин, снг, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), безопасность
Россия, Москва, Сергей Нарышкин, СНГ, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Безопасность
Запад хочет разорвать связи между странами СНГ, заявил Нарышкин

Нарышкин: Запад хочет разорвать исторические связи между странами СНГ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкДиректор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Запад подставил задачу разорвать не только политические и экономические, но и исторические и географические связи между странами СНГ, сообщил во вторник директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.
"По имеющимся данным, американские и британские спецслужбы поставили перед собой амбициозную задачу разорвать не только политические и экономические, но и глубокие исторические, и даже географические связи между государствами нашего региона", - сказал Нарышкин на совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ в Москве.
По его словам, для этого аффилированным неправительственным организациям и СМИ поручено "смещать акценты на так называемую деколонизацию", активнее привлекать к сотрудничеству местных деятелей культуры, науки, урбанистов и правозащитников.
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
Запад очернил роль СССР в победе над нацизмом, заявил Нарышкин
Вчера, 11:00
 
РоссияМоскваСергей НарышкинСНГСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Безопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала