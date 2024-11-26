https://ria.ru/20241126/zapad-1985729573.html
Запад хочет разорвать связи между странами СНГ, заявил Нарышкин
Запад хочет разорвать связи между странами СНГ, заявил Нарышкин - РИА Новости, 26.11.2024
Запад хочет разорвать связи между странами СНГ, заявил Нарышкин
Запад подставил задачу разорвать не только политические и экономические, но и исторические и географические связи между странами СНГ, сообщил во вторник... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T11:05
2024-11-26T11:05
2024-11-26T11:05
россия
москва
сергей нарышкин
снг
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
безопасность
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Запад подставил задачу разорвать не только политические и экономические, но и исторические и географические связи между странами СНГ, сообщил во вторник директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин. "По имеющимся данным, американские и британские спецслужбы поставили перед собой амбициозную задачу разорвать не только политические и экономические, но и глубокие исторические, и даже географические связи между государствами нашего региона", - сказал Нарышкин на совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ в Москве. По его словам, для этого аффилированным неправительственным организациям и СМИ поручено "смещать акценты на так называемую деколонизацию", активнее привлекать к сотрудничеству местных деятелей культуры, науки, урбанистов и правозащитников.
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россия, москва, сергей нарышкин, снг, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), безопасность
Россия, Москва, Сергей Нарышкин, СНГ, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Безопасность
Запад хочет разорвать связи между странами СНГ, заявил Нарышкин
Нарышкин: Запад хочет разорвать исторические связи между странами СНГ