https://ria.ru/20241126/zapad-1985729573.html

Запад хочет разорвать связи между странами СНГ, заявил Нарышкин

Запад хочет разорвать связи между странами СНГ, заявил Нарышкин - РИА Новости, 26.11.2024

Запад хочет разорвать связи между странами СНГ, заявил Нарышкин

Запад подставил задачу разорвать не только политические и экономические, но и исторические и географические связи между странами СНГ, сообщил во вторник... РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T11:05

2024-11-26T11:05

2024-11-26T11:05

россия

москва

сергей нарышкин

снг

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

безопасность

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Запад подставил задачу разорвать не только политические и экономические, но и исторические и географические связи между странами СНГ, сообщил во вторник директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин. "По имеющимся данным, американские и британские спецслужбы поставили перед собой амбициозную задачу разорвать не только политические и экономические, но и глубокие исторические, и даже географические связи между государствами нашего региона", - сказал Нарышкин на совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ в Москве. По его словам, для этого аффилированным неправительственным организациям и СМИ поручено "смещать акценты на так называемую деколонизацию", активнее привлекать к сотрудничеству местных деятелей культуры, науки, урбанистов и правозащитников.

https://ria.ru/20241126/zapad-1985728966.html

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россия, москва, сергей нарышкин, снг, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), безопасность