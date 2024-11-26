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Западные элиты не желают мириться с утратой былого могущества, заявила СВР - РИА Новости, 26.11.2024
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10:58 26.11.2024
https://ria.ru/20241126/zapad-1985728358.html
Западные элиты не желают мириться с утратой былого могущества, заявила СВР
Западные элиты не желают мириться с утратой былого могущества, заявила СВР - РИА Новости, 26.11.2024
Западные элиты не желают мириться с утратой былого могущества, заявила СВР
На Западе думают, что единственная им альтернатива - это хаос, заявил директор СВР Сергей Нарышкин на совещании руководителей органов безопасности и... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T10:58
2024-11-26T10:58
москва
сергей нарышкин
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
снг
в мире
сша
европа
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. На Западе думают, что единственная им альтернатива - это хаос, заявил директор СВР Сергей Нарышкин на совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ в Москве. "Мы с вами прямо сейчас находимся в начале истории под названием "Сосуществование цивилизаций и преобразование мирового порядка". Как молодое вино разрывает старые мехи, так и многополярность не вмещается в выстроенную Вашингтоном глобальную систему господства и подчинения, основанную на долларе и произволе одного государства. Евроатлантические элиты, это, безусловно, понимают, но упорно не желают мириться с утратой былого могущества. Они пытаются убедить весь остальной мир, будто единственная альтернатива власти Запада - это хаос. И для этого сознательно идут на дестабилизацию обстановки в ключевых регионах планеты. И действуют в логике: умри ты сегодня, а я - завтра", - сказал Нарышкин.
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москва, сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), снг, в мире, сша, европа
Москва, Сергей Нарышкин, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), СНГ, В мире, США, Европа
Западные элиты не желают мириться с утратой былого могущества, заявила СВР

Нарышкин: на Западе думают, что единственной им альтернативой является хаос

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДевушка у глобуса
Девушка у глобуса - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. На Западе думают, что единственная им альтернатива - это хаос, заявил директор СВР Сергей Нарышкин на совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ в Москве.
"Мы с вами прямо сейчас находимся в начале истории под названием "Сосуществование цивилизаций и преобразование мирового порядка". Как молодое вино разрывает старые мехи, так и многополярность не вмещается в выстроенную Вашингтоном глобальную систему господства и подчинения, основанную на долларе и произволе одного государства. Евроатлантические элиты, это, безусловно, понимают, но упорно не желают мириться с утратой былого могущества. Они пытаются убедить весь остальной мир, будто единственная альтернатива власти Запада - это хаос. И для этого сознательно идут на дестабилизацию обстановки в ключевых регионах планеты. И действуют в логике: умри ты сегодня, а я - завтра", - сказал Нарышкин.
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