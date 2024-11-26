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Запад наращивает усилия по политизации проблемы мигрантов, заявили в ФСБ - РИА Новости, 26.11.2024
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10:44 26.11.2024
https://ria.ru/20241126/zapad-1985724071.html
Запад наращивает усилия по политизации проблемы мигрантов, заявили в ФСБ
Запад наращивает усилия по политизации проблемы мигрантов, заявили в ФСБ - РИА Новости, 26.11.2024
Запад наращивает усилия по политизации проблемы мигрантов, заявили в ФСБ
Запад наращивает усилия по политизации проблемы мигрантов в странах СНГ, этот факт вызывает серьезное беспокойство, заявил директор ФСБ России Александр... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T10:44
2024-11-26T10:44
россия
москва
александр бортников
снг
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
в мире
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Запад наращивает усилия по политизации проблемы мигрантов в странах СНГ, этот факт вызывает серьезное беспокойство, заявил директор ФСБ России Александр Бортников. "Серьезное беспокойство вызывают нарастающие усилия западников по будированию националистических и ксенофобских настроений в странах СНГ, искажению общей истории, политизации проблемы миграции. Тем самым культивируется почва для разобщения наших народов, насаждения экстремистских и террористических идей", - сказал Бортников на совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ в Москве.
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россия, москва, александр бортников, снг, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), в мире
Россия, Москва, Александр Бортников, СНГ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), В мире
Запад наращивает усилия по политизации проблемы мигрантов, заявили в ФСБ

Бортников: Запад наращивает усилия по политизации проблемы мигрантов в СНГ

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРейд по выявлению нелегальных мигрантов в Москве
Рейд по выявлению нелегальных мигрантов в Москве - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Рейд по выявлению нелегальных мигрантов в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Запад наращивает усилия по политизации проблемы мигрантов в странах СНГ, этот факт вызывает серьезное беспокойство, заявил директор ФСБ России Александр Бортников.
"Серьезное беспокойство вызывают нарастающие усилия западников по будированию националистических и ксенофобских настроений в странах СНГ, искажению общей истории, политизации проблемы миграции. Тем самым культивируется почва для разобщения наших народов, насаждения экстремистских и террористических идей", - сказал Бортников на совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ в Москве.
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