https://ria.ru/20241126/zapad-1985724071.html

Запад наращивает усилия по политизации проблемы мигрантов, заявили в ФСБ

Запад наращивает усилия по политизации проблемы мигрантов, заявили в ФСБ - РИА Новости, 26.11.2024

Запад наращивает усилия по политизации проблемы мигрантов, заявили в ФСБ

Запад наращивает усилия по политизации проблемы мигрантов в странах СНГ, этот факт вызывает серьезное беспокойство, заявил директор ФСБ России Александр... РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T10:44

2024-11-26T10:44

2024-11-26T10:44

россия

москва

александр бортников

снг

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

в мире

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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Запад наращивает усилия по политизации проблемы мигрантов в странах СНГ, этот факт вызывает серьезное беспокойство, заявил директор ФСБ России Александр Бортников. "Серьезное беспокойство вызывают нарастающие усилия западников по будированию националистических и ксенофобских настроений в странах СНГ, искажению общей истории, политизации проблемы миграции. Тем самым культивируется почва для разобщения наших народов, насаждения экстремистских и террористических идей", - сказал Бортников на совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ в Москве.

https://ria.ru/20241014/migranty-1977843385.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Фомченкова

россия, москва, александр бортников, снг, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), в мире