https://ria.ru/20241126/zapad-1985719843.html

Бортников обвинил Запад в попытке совершить цветную революцию в Грузии

Бортников обвинил Запад в попытке совершить цветную революцию в Грузии - РИА Новости, 26.11.2024

Бортников обвинил Запад в попытке совершить цветную революцию в Грузии

Попытки совершения новой цветной революции в Грузии были предприняты спецслужбами Запада, они же продавили выгодные для себя результаты голосования на... РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T10:27

2024-11-26T10:27

2024-11-26T10:27

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грузия

россия

александр бортников

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

снг

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Попытки совершения новой цветной революции в Грузии были предприняты спецслужбами Запада, они же продавили выгодные для себя результаты голосования на президентских выборах в Молдавии, заявил директор ФСБ России Александр Бортников. "В рамках реализации агрессивной политики североатлантического альянса на постсоветском пространстве расширяется подрывная деятельность западных спецслужб, дипломатических ведомств и подконтрольных им неправительственных организаций и СМИ. Так, совсем недавно их согласованными усилиями были буквально продавлены выгодные Западу результаты голосования на президентских выборах в Молдавии, предприняты попытки проведения очередной цветной революции в Грузии", - сказал Бортников на совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ в Москве. "Все это свидетельствует о том, что заигрывание с Западом сопряжено со значительными рисками в сфере безопасности, способными при любом отклонении от евроатлантического вектора перерасти в полноценную угрозу суверенитету и конституционному строю", - отметил директор ФСБ.

https://ria.ru/20241125/gruziya-1985514524.html

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в мире, молдавия, грузия, россия, александр бортников, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), снг