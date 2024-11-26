https://ria.ru/20241126/zapad-1985719843.html
Бортников обвинил Запад в попытке совершить цветную революцию в Грузии
Бортников обвинил Запад в попытке совершить цветную революцию в Грузии - РИА Новости, 26.11.2024
Бортников обвинил Запад в попытке совершить цветную революцию в Грузии
Попытки совершения новой цветной революции в Грузии были предприняты спецслужбами Запада, они же продавили выгодные для себя результаты голосования на... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T10:27
2024-11-26T10:27
2024-11-26T10:27
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Попытки совершения новой цветной революции в Грузии были предприняты спецслужбами Запада, они же продавили выгодные для себя результаты голосования на президентских выборах в Молдавии, заявил директор ФСБ России Александр Бортников. "В рамках реализации агрессивной политики североатлантического альянса на постсоветском пространстве расширяется подрывная деятельность западных спецслужб, дипломатических ведомств и подконтрольных им неправительственных организаций и СМИ. Так, совсем недавно их согласованными усилиями были буквально продавлены выгодные Западу результаты голосования на президентских выборах в Молдавии, предприняты попытки проведения очередной цветной революции в Грузии", - сказал Бортников на совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ в Москве. "Все это свидетельствует о том, что заигрывание с Западом сопряжено со значительными рисками в сфере безопасности, способными при любом отклонении от евроатлантического вектора перерасти в полноценную угрозу суверенитету и конституционному строю", - отметил директор ФСБ.
https://ria.ru/20241125/gruziya-1985514524.html
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в мире, молдавия, грузия, россия, александр бортников, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), снг
В мире, Молдавия, Грузия, Россия, Александр Бортников, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), СНГ
Бортников обвинил Запад в попытке совершить цветную революцию в Грузии
Бортников обвинил Запад в попытке совершить новую цветную революцию в Грузии