https://ria.ru/20241126/zapad-1985719693.html

Директор СВР обвинил Запад в расизме

Директор СВР обвинил Запад в расизме - РИА Новости, 26.11.2024

Директор СВР обвинил Запад в расизме

Запад везде видит либо себя, либо объект для подавления, завоевания или даже грабежа, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T10:26

2024-11-26T10:26

2024-11-26T10:26

россия

москва

сергей нарышкин

снг

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Запад везде видит либо себя, либо объект для подавления, завоевания или даже грабежа, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. "Запад, куда ни посмотрит, везде видит либо себя самого, либо объект подавления, завоевания или даже грабежа, это в сущности и есть расизм. Россия, напротив, исходит из возможности и даже необходимости синергии государств и цивилизаций", - сказал Нарышкин на совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ в Москве.

https://ria.ru/20241122/putin-1985151607.html

россия

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Ольга Фомченкова

россия, москва, сергей нарышкин, снг