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Директор СВР обвинил Запад в расизме - РИА Новости, 26.11.2024
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10:26 26.11.2024
https://ria.ru/20241126/zapad-1985719693.html
Директор СВР обвинил Запад в расизме
Директор СВР обвинил Запад в расизме - РИА Новости, 26.11.2024
Директор СВР обвинил Запад в расизме
Запад везде видит либо себя, либо объект для подавления, завоевания или даже грабежа, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T10:26
2024-11-26T10:26
россия
москва
сергей нарышкин
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Запад везде видит либо себя, либо объект для подавления, завоевания или даже грабежа, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. "Запад, куда ни посмотрит, везде видит либо себя самого, либо объект подавления, завоевания или даже грабежа, это в сущности и есть расизм. Россия, напротив, исходит из возможности и даже необходимости синергии государств и цивилизаций", - сказал Нарышкин на совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ в Москве.
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россия, москва, сергей нарышкин, снг
Россия, Москва, Сергей Нарышкин, СНГ
Директор СВР обвинил Запад в расизме

Нарышкин: Запад везде видит либо себя, либо объект для завоевания и грабежа

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкДиректор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин
Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© РИА Новости / Нина Зотина
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Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин. Архивное фото
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Запад везде видит либо себя, либо объект для подавления, завоевания или даже грабежа, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
"Запад, куда ни посмотрит, везде видит либо себя самого, либо объект подавления, завоевания или даже грабежа, это в сущности и есть расизм. Россия, напротив, исходит из возможности и даже необходимости синергии государств и цивилизаций", - сказал Нарышкин на совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ в Москве.
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РоссияМоскваСергей НарышкинСНГ
 
 
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