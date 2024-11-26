https://ria.ru/20241126/zapad-1985719693.html
Директор СВР обвинил Запад в расизме
Директор СВР обвинил Запад в расизме - РИА Новости, 26.11.2024
Директор СВР обвинил Запад в расизме
Запад везде видит либо себя, либо объект для подавления, завоевания или даже грабежа, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T10:26
2024-11-26T10:26
2024-11-26T10:26
россия
москва
сергей нарышкин
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Запад везде видит либо себя, либо объект для подавления, завоевания или даже грабежа, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. "Запад, куда ни посмотрит, везде видит либо себя самого, либо объект подавления, завоевания или даже грабежа, это в сущности и есть расизм. Россия, напротив, исходит из возможности и даже необходимости синергии государств и цивилизаций", - сказал Нарышкин на совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ в Москве.
https://ria.ru/20241122/putin-1985151607.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, сергей нарышкин, снг
Россия, Москва, Сергей Нарышкин, СНГ
Директор СВР обвинил Запад в расизме
Нарышкин: Запад везде видит либо себя, либо объект для завоевания и грабежа