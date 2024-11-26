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Госдума приняла закон о внеочередном получении жилья для военнослужащих - РИА Новости, 26.11.2024
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14:10 26.11.2024
https://ria.ru/20241126/zakon-1985789398.html
Госдума приняла закон о внеочередном получении жилья для военнослужащих
Госдума приняла закон о внеочередном получении жилья для военнослужащих - РИА Новости, 26.11.2024
Госдума приняла закон о внеочередном получении жилья для военнослужащих
Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон, которым предлагается предоставить внеочередное право на обеспечение... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T14:10
2024-11-26T14:10
жилье
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вячеслав володин
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон, которым предлагается предоставить внеочередное право на обеспечение жильем военнослужащих, имеющих ребенка-инвалида. Законом предусматривается дополнение перечня категорий военнослужащих, имеющих внеочередное право на обеспечение жильем, военнослужащими, имеющими ребенка-инвалида. Указанным военнослужащим будут предоставляться вне очереди служебные жилые помещения, жилые помещения в общежитиях или арендованные жилые помещения. Также вне очереди служебные жилые помещения, жилые помещения в общежитиях или арендованные жилые помещения будут предоставляться военнослужащим, признанным негодными или ограниченно годными к прохождению военной службы по состоянию здоровья в связи с тяжелыми ранениями, полученными в ходе боевых действий, и изъявивших желание продолжить военную службу. А также военнослужащим, в отношении которых руководителем федерального органа исполнительной власти или федерального государственного органа, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, приняты решения о предоставлении вне очереди служебных жилых помещений, жилых помещений в общежитиях или арендованных жилых помещений. "На сегодняшний день право на внеочередное получение субсидии на приобретение или строительство жилья есть у военных, удостоенных звания Героя России, имеющих общую продолжительность службы 10 лет и более, многодетных отцов. Но на военнослужащих, воспитывающих ребенка-инвалида, такое право не распространяется. Справедливо распространить его и на семьи наших солдат и офицеров, где растут особенные дети, чтобы они могли жить в более комфортных условиях", - отмечал ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он подчеркивал, что поддержка военнослужащих и их семей - приоритет в работе Госдумы. По его словам, защитники Отечества должны быть уверены, что государство делает все, чтобы их близкие были окружены заботой.
https://ria.ru/20241126/gosduma-1985710571.html
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жилье, россия, вячеслав володин, госдума рф, общество
Жилье, Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Общество
Госдума приняла закон о внеочередном получении жилья для военнослужащих

Госдума приняла закон о получении жилья вне очереди военными с детьми-инвалидами

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон, которым предлагается предоставить внеочередное право на обеспечение жильем военнослужащих, имеющих ребенка-инвалида.
Законом предусматривается дополнение перечня категорий военнослужащих, имеющих внеочередное право на обеспечение жильем, военнослужащими, имеющими ребенка-инвалида. Указанным военнослужащим будут предоставляться вне очереди служебные жилые помещения, жилые помещения в общежитиях или арендованные жилые помещения.
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Также вне очереди служебные жилые помещения, жилые помещения в общежитиях или арендованные жилые помещения будут предоставляться военнослужащим, признанным негодными или ограниченно годными к прохождению военной службы по состоянию здоровья в связи с тяжелыми ранениями, полученными в ходе боевых действий, и изъявивших желание продолжить военную службу.
А также военнослужащим, в отношении которых руководителем федерального органа исполнительной власти или федерального государственного органа, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, приняты решения о предоставлении вне очереди служебных жилых помещений, жилых помещений в общежитиях или арендованных жилых помещений.
"На сегодняшний день право на внеочередное получение субсидии на приобретение или строительство жилья есть у военных, удостоенных звания Героя России, имеющих общую продолжительность службы 10 лет и более, многодетных отцов. Но на военнослужащих, воспитывающих ребенка-инвалида, такое право не распространяется. Справедливо распространить его и на семьи наших солдат и офицеров, где растут особенные дети, чтобы они могли жить в более комфортных условиях", - отмечал ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Он подчеркивал, что поддержка военнослужащих и их семей - приоритет в работе Госдумы. По его словам, защитники Отечества должны быть уверены, что государство делает все, чтобы их близкие были окружены заботой.
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