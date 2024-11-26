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В Литве нашли черные ящики разбившегося самолета DHL - РИА Новости, 26.11.2024
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15:06 26.11.2024
https://ria.ru/20241126/yaschiki-1985801746.html
В Литве нашли черные ящики разбившегося самолета DHL
В Литве нашли черные ящики разбившегося самолета DHL - РИА Новости, 26.11.2024
В Литве нашли черные ящики разбившегося самолета DHL
Группа экспертов обнаружила "чёрные ящики" разбившегося вблизи аэропорта Вильнюса самолета компании DHL и начала их расшифровку, сообщило во вторник... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T15:06
2024-11-26T15:06
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Группа экспертов обнаружила "чёрные ящики" разбившегося вблизи аэропорта Вильнюса самолета компании DHL и начала их расшифровку, сообщило во вторник министерство юстиции Литвы. "Самописец данных полета и самописец разговоров в кабине самолета Boeing 737-476 были найдены и изъяты из обломков самолета. Группа экспертов, ведущих расследование, приступила к организации процесса расшифровки данных", - приводит сообщение министерства агентство ELTA. Самолет DHL разбился в понедельник вблизи аэропорта Вильнюса. По данным профильного портала FlightAware, самолет направлялся туда из Лейпцига. Полиция сообщила, что в результате крушения погиб один из пилотов - гражданин Испании. Еще трое пострадавших - граждане Литвы, Германии и Испании - находятся в больницах. Полиция и генпрокуратура Литвы начали досудебное расследование происшествия. Глава литовского департамента госбезопасности Дарюс Яунишкис заявлял, что версия теракта не исключается, но данных об этом пока нет. Как сообщал прокурор генеральной прокуратуры Литвы Артурас Урбелис, крушение самолета расследует криминальная полиция, причем не по статье о теракте, пока ситуация указывает на технические неполадки или халатность.
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в мире, литва, вильнюс, испания, dhl
В мире, Литва, Вильнюс, Испания, DHL
В Литве нашли черные ящики разбившегося самолета DHL

Минюст Литвы сообщил об обнаружении черных ящиков разбившегося самолета DHL

© AP Photo / Mindaugas KulbisМесто крушения самолета немецкой компании DHL в районе аэропорта Вильнюса
Место крушения самолета немецкой компании DHL в районе аэропорта Вильнюса - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Место крушения самолета немецкой компании DHL в районе аэропорта Вильнюса. Архивное фото
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Группа экспертов обнаружила "чёрные ящики" разбившегося вблизи аэропорта Вильнюса самолета компании DHL и начала их расшифровку, сообщило во вторник министерство юстиции Литвы.
"Самописец данных полета и самописец разговоров в кабине самолета Boeing 737-476 были найдены и изъяты из обломков самолета. Группа экспертов, ведущих расследование, приступила к организации процесса расшифровки данных", - приводит сообщение министерства агентство ELTA.
Самолет DHL разбился в понедельник вблизи аэропорта Вильнюса. По данным профильного портала FlightAware, самолет направлялся туда из Лейпцига. Полиция сообщила, что в результате крушения погиб один из пилотов - гражданин Испании. Еще трое пострадавших - граждане Литвы, Германии и Испании - находятся в больницах. Полиция и генпрокуратура Литвы начали досудебное расследование происшествия.
Глава литовского департамента госбезопасности Дарюс Яунишкис заявлял, что версия теракта не исключается, но данных об этом пока нет. Как сообщал прокурор генеральной прокуратуры Литвы Артурас Урбелис, крушение самолета расследует криминальная полиция, причем не по статье о теракте, пока ситуация указывает на технические неполадки или халатность.
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