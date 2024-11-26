В Литве нашли черные ящики разбившегося самолета DHL
Минюст Литвы сообщил об обнаружении черных ящиков разбившегося самолета DHL
© AP Photo / Mindaugas KulbisМесто крушения самолета немецкой компании DHL в районе аэропорта Вильнюса
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Место крушения самолета немецкой компании DHL в районе аэропорта Вильнюса. Архивное фото
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Группа экспертов обнаружила "чёрные ящики" разбившегося вблизи аэропорта Вильнюса самолета компании DHL и начала их расшифровку, сообщило во вторник министерство юстиции Литвы.
"Самописец данных полета и самописец разговоров в кабине самолета Boeing 737-476 были найдены и изъяты из обломков самолета. Группа экспертов, ведущих расследование, приступила к организации процесса расшифровки данных", - приводит сообщение министерства агентство ELTA.
Самолет DHL разбился в понедельник вблизи аэропорта Вильнюса. По данным профильного портала FlightAware, самолет направлялся туда из Лейпцига. Полиция сообщила, что в результате крушения погиб один из пилотов - гражданин Испании. Еще трое пострадавших - граждане Литвы, Германии и Испании - находятся в больницах. Полиция и генпрокуратура Литвы начали досудебное расследование происшествия.
Глава литовского департамента госбезопасности Дарюс Яунишкис заявлял, что версия теракта не исключается, но данных об этом пока нет. Как сообщал прокурор генеральной прокуратуры Литвы Артурас Урбелис, крушение самолета расследует криминальная полиция, причем не по статье о теракте, пока ситуация указывает на технические неполадки или халатность.