https://ria.ru/20241126/yandeks-1985805611.html

Яндекс Лавка опубликовала бесплатное руководство по контролю качества

Яндекс Лавка опубликовала бесплатное руководство по контролю качества - РИА Новости, 26.11.2024

Яндекс Лавка опубликовала бесплатное руководство по контролю качества

Яндекс Лавка опубликовала хендбук — "Настольную книгу поставщика"; это бесплатное руководство по контролю качества, составленное экспертами на базе... РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T15:27

2024-11-26T15:27

2024-11-26T15:27

экономика

общество

технологии

яндекс

доставка

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1a/1985804410_0:113:2730:1649_1920x0_80_0_0_2510f9766f7e67a8853a0b330f22628c.jpg

МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Яндекс Лавка опубликовала хендбук — "Настольную книгу поставщика"; это бесплатное руководство по контролю качества, составленное экспертами на базе государственных стандартов, сообщает пресс-служба компании.В руководстве изложено, как Яндекс Лавка контролирует качество товаров: какие требования сервис предъявляет поставщикам и как проверяет качество товаров на пути от поставщика до двери пользователей. Хендбук выложен в открытый доступ на сайте Лавки в разделе "Поставщику". Его может взять себе за стандарт предприятие любого масштаба, чтобы выстроить процессы качества внутри собственного производства.В основу руководства легли государственные стандарты и требования Лавки к поставщикам. Собственные проверки сервиса касаются потребительских свойств товаров (вкусу, спелости, цвету) и пищевой безопасности, говорится в сообщении.Кроме проверки поставщиков Яндекс Лавка разработала свой подход к сохранности качества на пути товара от поставщика до двери клиента. Все эти этапы также описаны в документе: как контролируется хранение продуктов на распределительных центрах и в дарксторах, как обеспечивается безопасная перевозка продуктов клиенту и прочее."Мы всегда готовы делиться экспертизой и верим, что наши стандарты позволят сделать рынок лучше. Поэтому производства, которые в каких-то моментах не дотягивали до наших требований, мы консультировали и помогали устранить несоответствия-блокеры. Теперь мы решили поделиться знаниями не только с партнерами, но и всем рынком. В бурный рост индустрии особенно ценно обмениваться опытом друг с другом" – отметил директор по качеству Яндекс Лавки Егор Федулкин, его слова приводит пресс-служба.

https://realty.ria.ru/20241114/jandeks-1983692698.html

https://ria.ru/20241017/market-1978489611.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, общество, технологии, яндекс, доставка