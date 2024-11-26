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Яндекс Лавка опубликовала бесплатное руководство по контролю качества - РИА Новости, 26.11.2024
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15:27 26.11.2024
https://ria.ru/20241126/yandeks-1985805611.html
Яндекс Лавка опубликовала бесплатное руководство по контролю качества
Яндекс Лавка опубликовала бесплатное руководство по контролю качества - РИА Новости, 26.11.2024
Яндекс Лавка опубликовала бесплатное руководство по контролю качества
Яндекс Лавка опубликовала хендбук — "Настольную книгу поставщика"; это бесплатное руководство по контролю качества, составленное экспертами на базе... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T15:27
2024-11-26T15:27
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МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Яндекс Лавка опубликовала хендбук — "Настольную книгу поставщика"; это бесплатное руководство по контролю качества, составленное экспертами на базе государственных стандартов, сообщает пресс-служба компании.В руководстве изложено, как Яндекс Лавка контролирует качество товаров: какие требования сервис предъявляет поставщикам и как проверяет качество товаров на пути от поставщика до двери пользователей. Хендбук выложен в открытый доступ на сайте Лавки в разделе "Поставщику". Его может взять себе за стандарт предприятие любого масштаба, чтобы выстроить процессы качества внутри собственного производства.В основу руководства легли государственные стандарты и требования Лавки к поставщикам. Собственные проверки сервиса касаются потребительских свойств товаров (вкусу, спелости, цвету) и пищевой безопасности, говорится в сообщении.Кроме проверки поставщиков Яндекс Лавка разработала свой подход к сохранности качества на пути товара от поставщика до двери клиента. Все эти этапы также описаны в документе: как контролируется хранение продуктов на распределительных центрах и в дарксторах, как обеспечивается безопасная перевозка продуктов клиенту и прочее."Мы всегда готовы делиться экспертизой и верим, что наши стандарты позволят сделать рынок лучше. Поэтому производства, которые в каких-то моментах не дотягивали до наших требований, мы консультировали и помогали устранить несоответствия-блокеры. Теперь мы решили поделиться знаниями не только с партнерами, но и всем рынком. В бурный рост индустрии особенно ценно обмениваться опытом друг с другом" – отметил директор по качеству Яндекс Лавки Егор Федулкин, его слова приводит пресс-служба.
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экономика, общество, технологии, яндекс, доставка
Экономика, Общество, Технологии, Яндекс, доставка
Яндекс Лавка опубликовала бесплатное руководство по контролю качества

Яндекс Лавка опубликовала руководство по контролю качества товаров и доставки

© Фото предоставлено пресс-службой Яндекс ЛавкиЯндекс Лавка опубликовала бесплатное руководство по контролю качества
Яндекс Лавка опубликовала бесплатное руководство по контролю качества - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© Фото предоставлено пресс-службой Яндекс Лавки
Яндекс Лавка опубликовала бесплатное руководство по контролю качества
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МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Яндекс Лавка опубликовала хендбук — "Настольную книгу поставщика"; это бесплатное руководство по контролю качества, составленное экспертами на базе государственных стандартов, сообщает пресс-служба компании.
В руководстве изложено, как Яндекс Лавка контролирует качество товаров: какие требования сервис предъявляет поставщикам и как проверяет качество товаров на пути от поставщика до двери пользователей. Хендбук выложен в открытый доступ на сайте Лавки в разделе "Поставщику". Его может взять себе за стандарт предприятие любого масштаба, чтобы выстроить процессы качества внутри собственного производства.
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В основу руководства легли государственные стандарты и требования Лавки к поставщикам. Собственные проверки сервиса касаются потребительских свойств товаров (вкусу, спелости, цвету) и пищевой безопасности, говорится в сообщении.
Кроме проверки поставщиков Яндекс Лавка разработала свой подход к сохранности качества на пути товара от поставщика до двери клиента. Все эти этапы также описаны в документе: как контролируется хранение продуктов на распределительных центрах и в дарксторах, как обеспечивается безопасная перевозка продуктов клиенту и прочее.
"Мы всегда готовы делиться экспертизой и верим, что наши стандарты позволят сделать рынок лучше. Поэтому производства, которые в каких-то моментах не дотягивали до наших требований, мы консультировали и помогали устранить несоответствия-блокеры. Теперь мы решили поделиться знаниями не только с партнерами, но и всем рынком. В бурный рост индустрии особенно ценно обмениваться опытом друг с другом" – отметил директор по качеству Яндекс Лавки Егор Федулкин, его слова приводит пресс-служба.
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