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В подконтрольной ВСУ части Запорожской области прогремели взрывы
В подконтрольной ВСУ части Запорожской области прогремели взрывы - РИА Новости, 26.11.2024
В подконтрольной ВСУ части Запорожской области прогремели взрывы
Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров заявил в Telegram-канале, что в ночь на вторник получили повреждения... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T08:24
2024-11-26T08:24
2024-11-26T08:24
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров заявил в Telegram-канале, что в ночь на вторник получили повреждения несколько объектов инфраструктуры в подконтрольной ВСУ части Запорожской области. Согласно сообщению Федорова, прозвучало не менее 285 взрывов в Пологовском районе. По словам чиновника, поступили сообщения о разрушении ряда объектов инфраструктуры. При этом он не уточнил, о каких именно объектах идет речь. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признаёт и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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В подконтрольной ВСУ части Запорожской области прогремели взрывы
Глава Запорожской ОВА Федоров сообщил о повреждении объектов инфраструктуры