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В Кривом Роге прогремели взрывы
В Кривом Роге прогремели взрывы - РИА Новости, 26.11.2024
В Кривом Роге прогремели взрывы
Взрывы прогремели во вторник в Кривом Роге Днепропетровской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает местный телеканал "Новости.LIVE". РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T17:27
2024-11-26T17:27
2024-11-26T17:27
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МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Взрывы прогремели во вторник в Кривом Роге Днепропетровской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает местный телеканал "Новости.LIVE". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена на всей территории Украины. "В Кривом Роге прогремели взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СМИ. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20241122/tysjachi-1985237575.html
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в мире, кривой рог, украина, днепропетровская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Кривой Рог, Украина, Днепропетровская область, Вооруженные силы РФ
В Кривом Роге прогремели взрывы
В Кривом Роге прогремели взрывы