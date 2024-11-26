https://ria.ru/20241126/vzryv-1985843803.html

В Кривом Роге прогремели взрывы

В Кривом Роге прогремели взрывы - РИА Новости, 26.11.2024

В Кривом Роге прогремели взрывы

Взрывы прогремели во вторник в Кривом Роге Днепропетровской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает местный телеканал "Новости.LIVE". РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T17:27

2024-11-26T17:27

2024-11-26T17:27

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МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Взрывы прогремели во вторник в Кривом Роге Днепропетровской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает местный телеканал "Новости.LIVE". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена на всей территории Украины. "В Кривом Роге прогремели взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СМИ. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20241122/tysjachi-1985237575.html

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украина

днепропетровская область

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в мире, кривой рог, украина, днепропетровская область, вооруженные силы рф