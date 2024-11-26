https://ria.ru/20241126/vzlomy-1985874779.html

МВД предупредило россиян о массовых взломах iPhone

МВД предупредило россиян о массовых взломах iPhone - РИА Новости, 26.11.2024

МВД предупредило россиян о массовых взломах iPhone

МВД предупредило граждан о мошенниках, массово взламывающих iPhone под видом установки удаленных из App Store приложений, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T19:46

2024-11-26T19:46

2024-11-26T21:00

технологии

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1a/1985723701_0:299:2719:1828_1920x0_80_0_0_47c084fcc6a5fd22907ab1b6ab8cf4ab.jpg

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. МВД предупредило граждан о мошенниках, массово взламывающих iPhone под видом установки удаленных из App Store приложений, сообщается в Telegram-канале Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России. "В Сети выявлена информация о том, что мошенники массово взламывают айфоны под видом установки удаленных из App Store приложений", — говорится в сообщении. По словам правоохранителей, жертвам обещают вернуть на телефон приложение банка или TikTok — для этого нужно зайти в Apple ID злоумышленника и ввести данные. После таких манипуляций iPhone блокируется, а за разблокировку просят огромную сумму денег, рассказали в ведомстве.

https://ria.ru/20241120/moshennichestvo-1984735127.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, министерство внутренних дел рф (мвд россии), общество