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МВД предупредило россиян о массовых взломах iPhone - РИА Новости, 26.11.2024
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19:46 26.11.2024 (обновлено: 21:00 26.11.2024)
https://ria.ru/20241126/vzlomy-1985874779.html
МВД предупредило россиян о массовых взломах iPhone
МВД предупредило россиян о массовых взломах iPhone - РИА Новости, 26.11.2024
МВД предупредило россиян о массовых взломах iPhone
МВД предупредило граждан о мошенниках, массово взламывающих iPhone под видом установки удаленных из App Store приложений, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T19:46
2024-11-26T21:00
технологии
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
общество
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. МВД предупредило граждан о мошенниках, массово взламывающих iPhone под видом установки удаленных из App Store приложений, сообщается в Telegram-канале Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России. "В Сети выявлена информация о том, что мошенники массово взламывают айфоны под видом установки удаленных из App Store приложений", — говорится в сообщении. По словам правоохранителей, жертвам обещают вернуть на телефон приложение банка или TikTok — для этого нужно зайти в Apple ID злоумышленника и ввести данные. После таких манипуляций iPhone блокируется, а за разблокировку просят огромную сумму денег, рассказали в ведомстве.
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технологии, министерство внутренних дел рф (мвд россии), общество
Технологии, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Общество
МВД предупредило россиян о массовых взломах iPhone

МВД: мошенники массово взламывают iPhone под видом установки приложений

© iStock.com / PeopleImagesХакер
Хакер - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© iStock.com / PeopleImages
Хакер. Архивное фото
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. МВД предупредило граждан о мошенниках, массово взламывающих iPhone под видом установки удаленных из App Store приложений, сообщается в Telegram-канале Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.
"В Сети выявлена информация о том, что мошенники массово взламывают айфоны под видом установки удаленных из App Store приложений", — говорится в сообщении.
По словам правоохранителей, жертвам обещают вернуть на телефон приложение банка или TikTok — для этого нужно зайти в Apple ID злоумышленника и ввести данные. После таких манипуляций iPhone блокируется, а за разблокировку просят огромную сумму денег, рассказали в ведомстве.
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
Россиян предупредили о схеме мошенников со взломом аккаунта на госуслугах
20 ноября, 06:39
 
ТехнологииМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Общество
 
 
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