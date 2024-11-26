https://ria.ru/20241126/vyplata-1985844654.html
Выплату свердловским сиротам на ремонт жилья увеличат до 170 тыс рублей
Выплату свердловским сиротам на ремонт жилья увеличат до 170 тыс рублей - РИА Новости, 26.11.2024
Выплату свердловским сиротам на ремонт жилья увеличат до 170 тыс рублей
В Свердловской области планируют увеличить единовременную выплату детям-сиротам на ремонт жилья со 100 тысяч рублей до 170 тысяч рублей, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T17:26
2024-11-26T17:26
2024-11-26T17:26
свердловская область
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. В Свердловской области планируют увеличить единовременную выплату детям-сиротам на ремонт жилья со 100 тысяч рублей до 170 тысяч рублей, сообщает пресс-служба регионального Заксобрания. По поручению председателя Законодательного Собрания Свердловской области Людмилы Бабушкиной во вторник комитет по социальной политике рассмотрел вопрос о внесении изменений в областной закон о защите прав ребенка. Это может быть жилье, которым их по достижению совершеннолетия обеспечивает государство, или оставшееся от родителей. Финансовая помощь в виде выплат на ремонт для детей-сирот в регионе действует с 2012 года и сейчас она составляет 100 тысяч рублей. "Очевидно, что сейчас этих средств недостаточно, чтобы создать комфортные условия, поэтому есть необходимость в увеличении суммы выплаты", – отмечают депутаты. Бабушкина не раз отмечала, что вопросы защиты интересов и поддержки социально незащищенных категорий уральцев — приоритетные для региона, напомнили в пресс-службе.
https://ria.ru/20241126/ural-1985741292.html
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свердловская область, людмила бабушкина , общество, сироты
Свердловская область , Свердловская область, Людмила Бабушкина , Общество, Сироты
Выплату свердловским сиротам на ремонт жилья увеличат до 170 тыс рублей
В Свердловской области планируют увеличить выплату детям-сиротам на ремонт жилья
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. В Свердловской области планируют увеличить единовременную выплату детям-сиротам на ремонт жилья со 100 тысяч рублей до 170 тысяч рублей, сообщает пресс-служба регионального Заксобрания.
По поручению председателя Законодательного Собрания Свердловской области Людмилы Бабушкиной
во вторник комитет по социальной политике рассмотрел вопрос о внесении изменений в областной закон о защите прав ребенка.
Это может быть жилье, которым их по достижению совершеннолетия обеспечивает государство, или оставшееся от родителей. Финансовая помощь в виде выплат на ремонт для детей-сирот в регионе действует с 2012 года и сейчас она составляет 100 тысяч рублей.
"Очевидно, что сейчас этих средств недостаточно, чтобы создать комфортные условия, поэтому есть необходимость в увеличении суммы выплаты", – отмечают депутаты.
Бабушкина не раз отмечала, что вопросы защиты интересов и поддержки социально незащищенных категорий уральцев — приоритетные для региона, напомнили в пресс-службе.