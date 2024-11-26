https://ria.ru/20241126/vudlend-1985702993.html

Вудлэнду предлагали по 900 рублей за каждую закладку с наркотиками

Вудлэнду предлагали по 900 рублей за каждую закладку с наркотиками - РИА Новости, 26.11.2024

Вудлэнду предлагали по 900 рублей за каждую закладку с наркотиками

Американцу Роберту Вудлэнду, осужденному за покушение на сбыт наркотиков, предлагали платить по 900 рублей за каждую сделанную им закладку, говорится в... РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T07:18

2024-11-26T07:18

2024-11-26T11:04

происшествия

москва

московская область (подмосковье)

россия

московский городской суд

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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Американцу Роберту Вудлэнду, осужденному за покушение на сбыт наркотиков, предлагали платить по 900 рублей за каждую сделанную им закладку, говорится в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "В конце апреля 2023 года через интернет-мессенджер он. (Вудлэнд. — Прим. ред.) познакомился с мужчиной, <…> который предложил ему работать закладчиком, за каждую сделанную им закладку он обещал платить ему по 900 рублей", — сказано в документах. На данное предложение обвиняемый согласился, после чего ему стали приходить адреса мастер-кладов с наркотическими средствами, которые он забирал и раскладывал на территории Москвы и Московской области, уточняется в документах. Также в них сказано, что перед задержанием американца к нему подошли двое мужчин в гражданской одежде, предъявили служебные удостоверения и пояснили, что он ведет себя подозрительно и внешне похож на потребителя наркотических средств, что "выражалось в нарушениях координации движений". Так как Вудлэнд не понимает русский язык, он начал кричать и вырываться, поэтому сотрудники полиции надели на него наручники. Позже при досмотре у фигуранта обнаружили порядка 50 свертков с наркотическим веществом. В ходе обыска по месту проживания в числе прочего были обнаружены сверток, упакованный в изоляционную ленту, и двое электронных весов. Останкинский райсуд в июле приговорил Вудлэнда к 12,5 года колонии по части третьей статьи 30, части четвертой статьи 228.1 УК России (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное организованной группой в крупном размере). Затем Мосгорсуд утвердил срок. Защита просила суд либо отменить приговор и отправить дело на новое рассмотрение в ином составе, либо переквалифицировать действия американца и смягчить срок наказания, а также сообщала, что Вудлэнд частично признал вину — наркотики употреблял, но сбывать не собирался. Прокуратура же просила ужесточить приговор с 12,5 года до 12 лет 8 месяцев. Как установил суд, 3 января Вудлэнд, исполняя указания главы орггруппы, в лесопарковой зоне в подмосковных Мытищах забрал в тайнике-закладке мефедрон массой не менее 46,91 грамма, перевез наркотик в квартиру на Широкой улице в Москве, расфасовал в 49 свертков для незаконного сбыта. Их у него обнаружили при личном досмотре полицейские и задержали, впоследствии американца арестовали.

https://ria.ru/20241112/tater-1983317177.html

https://ria.ru/20241028/blek-1980423612.html

https://ria.ru/20241028/amerikanets-1980421693.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, москва, московская область (подмосковье), россия, московский городской суд