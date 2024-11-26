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ВСУ обстреляли автобус в Новой Каховке - РИА Новости, 26.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:59 26.11.2024 (обновлено: 15:38 26.11.2024)
https://ria.ru/20241126/vsu-1985799966.html
ВСУ обстреляли автобус в Новой Каховке
ВСУ обстреляли автобус в Новой Каховке - РИА Новости, 26.11.2024
ВСУ обстреляли автобус в Новой Каховке
Украинские войска нанесли удар по пассажирскому автобусу в городе Новая Каховка в Херсонской области, есть погибшие и раненые, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T14:59
2024-11-26T15:38
новая каховка
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
херсонская область
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по пассажирскому автобусу в городе Новая Каховка в Херсонской области, есть погибшие и раненые, сообщил РИА Новости пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко."Враг атаковал автобус с пассажирами в Новой Каховке. Обстрел города противником велся из 120- миллиметрового миномета", - сказал Василенко.По его словам, точная информация о погибших и раненых уточняется."На данный момент известно о трех погибших и семи раненых", - сказал Василенко.Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20241125/vsu-1985591260.html
новая каховка
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новая каховка, вооруженные силы украины, херсонская область , россия
Новая Каховка, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Россия
ВСУ обстреляли автобус в Новой Каховке

ВСУ обстреляли автобус в Новой Каховке, есть трое погибших

© Кадр видео из соцсетейПоследствия обстрела ВСУ автобуса в Новой Каховке. 26 ноября 2024
Последствия обстрела ВСУ автобуса в Новой Каховке. 26 ноября 2024 - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© Кадр видео из соцсетей
Последствия обстрела ВСУ автобуса в Новой Каховке. 26 ноября 2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по пассажирскому автобусу в городе Новая Каховка в Херсонской области, есть погибшие и раненые, сообщил РИА Новости пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко.
"Враг атаковал автобус с пассажирами в Новой Каховке. Обстрел города противником велся из 120- миллиметрового миномета", - сказал Василенко.
По его словам, точная информация о погибших и раненых уточняется.
"На данный момент известно о трех погибших и семи раненых", - сказал Василенко.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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Специальная военная операция на УкраинеНовая КаховкаВооруженные силы УкраиныХерсонская областьРоссия
 
 
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