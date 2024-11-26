https://ria.ru/20241126/vsu-1985799966.html

ВСУ обстреляли автобус в Новой Каховке

ВСУ обстреляли автобус в Новой Каховке - РИА Новости, 26.11.2024

ВСУ обстреляли автобус в Новой Каховке

Украинские войска нанесли удар по пассажирскому автобусу в городе Новая Каховка в Херсонской области, есть погибшие и раненые, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T14:59

2024-11-26T14:59

2024-11-26T15:38

новая каховка

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

херсонская область

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1a/1985809051_67:327:1053:881_1920x0_80_0_0_fe1735dfab2ed3f393abc44c66183f19.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по пассажирскому автобусу в городе Новая Каховка в Херсонской области, есть погибшие и раненые, сообщил РИА Новости пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко."Враг атаковал автобус с пассажирами в Новой Каховке. Обстрел города противником велся из 120- миллиметрового миномета", - сказал Василенко.По его словам, точная информация о погибших и раненых уточняется."На данный момент известно о трех погибших и семи раненых", - сказал Василенко.Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20241125/vsu-1985591260.html

новая каховка

херсонская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новая каховка, вооруженные силы украины, херсонская область , россия