ВСУ пожаловались на отсутствие фортификаций в Донбассе, пишет Le Point
Point: ВСУ жалуются на отсутствие фортификационных сооружений в Донбассе
© AP Photo / Roman ChopВоеннослужащий ВСУ
© AP Photo / Roman Chop
Военнослужащий ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Военные ВСУ жалуются на зачастую полное отсутствие фортификационных сооружений в Донбассе и на необходимость возводить их на ходу, пишет французское издание Point.
"Отсутствие оборонительных позиций или их низкое качество снова и снова всплывают в критике со стороны украинских военных на местах", - говорится в публикации.
В качестве примера издание приводит отступление ВСУ из Авдеевки, когда украинские военные вопреки заявлениям генштаба и Владимира Зеленского о готовности фортификаций отступили на позиции, существовавшие "только в фантазиях или на картах генштаба". В одном из случаев, поделился с изданием солдат ВСУ, пулеметные гнезда траншеи оказались повернуты в сторону украинских военных.
По словам анонимного сотрудника военной разведки Украины, на линии фронта зачастую отсутствуют траншеи, а средства, выделявшиеся на них, "исчезли". Иногда окопы приходится рыть в условиях боевых действий не ответственным за это военным.
В марте представитель оперативно-стратегической группировки ВСУ "Таврия" Дмитрий Лиховой заявлял, что слова об отсутствии на авдеевском направлении фортификаций - провокация, а оборонительные сооружения на данном направлении возводилась еще в декабре 2023 года.
Авдеевка - северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон. С его территории украинские войска с 2014 года обстреливали мирные кварталы Донецка. Семнадцатого февраля главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ оставить Авдеевку. Позже министерство обороны России сообщило, что приказ вышел спустя сутки после начала неконтролируемого бегства украинских подразделений из города. Сейчас Авдеевка полностью освобождена.
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