https://ria.ru/20241126/vsu-1985789220.html

ВСУ пожаловались на отсутствие фортификаций в Донбассе, пишет Le Point

ВСУ пожаловались на отсутствие фортификаций в Донбассе, пишет Le Point - РИА Новости, 26.11.2024

ВСУ пожаловались на отсутствие фортификаций в Донбассе, пишет Le Point

Военные ВСУ жалуются на зачастую полное отсутствие фортификационных сооружений в Донбассе и на необходимость возводить их на ходу, пишет французское издание... РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T14:10

2024-11-26T14:10

2024-11-26T15:20

в мире

авдеевка

донецк

донбасс

владимир зеленский

александр сырский

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/12/1832449319_0:0:3106:1747_1920x0_80_0_0_52616ef8e68b10483105021d792629fd.jpg

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Военные ВСУ жалуются на зачастую полное отсутствие фортификационных сооружений в Донбассе и на необходимость возводить их на ходу, пишет французское издание Point. "Отсутствие оборонительных позиций или их низкое качество снова и снова всплывают в критике со стороны украинских военных на местах", - говорится в публикации. В качестве примера издание приводит отступление ВСУ из Авдеевки, когда украинские военные вопреки заявлениям генштаба и Владимира Зеленского о готовности фортификаций отступили на позиции, существовавшие "только в фантазиях или на картах генштаба". В одном из случаев, поделился с изданием солдат ВСУ, пулеметные гнезда траншеи оказались повернуты в сторону украинских военных. По словам анонимного сотрудника военной разведки Украины, на линии фронта зачастую отсутствуют траншеи, а средства, выделявшиеся на них, "исчезли". Иногда окопы приходится рыть в условиях боевых действий не ответственным за это военным. В марте представитель оперативно-стратегической группировки ВСУ "Таврия" Дмитрий Лиховой заявлял, что слова об отсутствии на авдеевском направлении фортификаций - провокация, а оборонительные сооружения на данном направлении возводилась еще в декабре 2023 года. Авдеевка - северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон. С его территории украинские войска с 2014 года обстреливали мирные кварталы Донецка. Семнадцатого февраля главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ оставить Авдеевку. Позже министерство обороны России сообщило, что приказ вышел спустя сутки после начала неконтролируемого бегства украинских подразделений из города. Сейчас Авдеевка полностью освобождена.

https://ria.ru/20241126/kurakhovo-1985570590.html

https://ria.ru/20241125/kadyrov-1985586117.html

авдеевка

донецк

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, авдеевка, донецк, донбасс, владимир зеленский, александр сырский, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)