https://ria.ru/20241126/vsu-1985764439.html
ВСУ пять раз за сутки обстреляли Энергодар и прилегающую к ЗАЭС территорию
ВСУ пять раз за сутки обстреляли Энергодар и прилегающую к ЗАЭС территорию - РИА Новости, 26.11.2024
ВСУ пять раз за сутки обстреляли Энергодар и прилегающую к ЗАЭС территорию
Энергодар и прилегающая к Запорожской АЭС территория за сутки обстреляны пять раз, сбиты три дрона, повреждено административное здание, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T12:41
2024-11-26T12:41
2024-11-26T12:41
специальная военная операция на украине
энергодар
запорожская аэс
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Энергодар и прилегающая к Запорожской АЭС территория за сутки обстреляны пять раз, сбиты три дрона, повреждено административное здание, сообщили в Минобороны РФ. "За истекшие сутки со стороны ВСУ зафиксированы пять обстрелов и три атаки с использованием беспилотных летательных аппаратов коптерного типа населенного пункта Энергодар и территории, прилегающей к Запорожской АЭС", - говорится в сводке министерства. По данным ведомства, в результате провокации никто не пострадал, незначительные повреждения получило одно административное здание. "Два беспилотных летательных аппарата были уничтожены средствами ПВО, один подавлен средствами радиоэлектронной борьбы. В настоящее время персонал Запорожской АЭС продолжает работать в штатном режиме, обслуживает объекты АЭС и отслеживает радиоактивную обстановку", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20241122/zaes-1985216991.html
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энергодар, запорожская аэс, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Энергодар, Запорожская АЭС, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
ВСУ пять раз за сутки обстреляли Энергодар и прилегающую к ЗАЭС территорию
МО заявило, что ВСУ пять раз за сутки обстреляли Энергодар, сбито три дрона