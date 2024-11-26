https://ria.ru/20241126/vsu-1985764439.html

ВСУ пять раз за сутки обстреляли Энергодар и прилегающую к ЗАЭС территорию

ВСУ пять раз за сутки обстреляли Энергодар и прилегающую к ЗАЭС территорию - РИА Новости, 26.11.2024

ВСУ пять раз за сутки обстреляли Энергодар и прилегающую к ЗАЭС территорию

Энергодар и прилегающая к Запорожской АЭС территория за сутки обстреляны пять раз, сбиты три дрона, повреждено административное здание, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T12:41

2024-11-26T12:41

2024-11-26T12:41

специальная военная операция на украине

энергодар

запорожская аэс

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/05/1976533910_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d74f572e1354a4eb310b31390a4accd1.jpg

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Энергодар и прилегающая к Запорожской АЭС территория за сутки обстреляны пять раз, сбиты три дрона, повреждено административное здание, сообщили в Минобороны РФ. "За истекшие сутки со стороны ВСУ зафиксированы пять обстрелов и три атаки с использованием беспилотных летательных аппаратов коптерного типа населенного пункта Энергодар и территории, прилегающей к Запорожской АЭС", - говорится в сводке министерства. По данным ведомства, в результате провокации никто не пострадал, незначительные повреждения получило одно административное здание. "Два беспилотных летательных аппарата были уничтожены средствами ПВО, один подавлен средствами радиоэлектронной борьбы. В настоящее время персонал Запорожской АЭС продолжает работать в штатном режиме, обслуживает объекты АЭС и отслеживает радиоактивную обстановку", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20241122/zaes-1985216991.html

энергодар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

энергодар, запорожская аэс, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины