https://ria.ru/20241126/vsu-1985706268.html

Российские войска ударили по полигону ВСУ в Тернопольской области

Российские войска ударили по полигону ВСУ в Тернопольской области - РИА Новости, 26.11.2024

Российские войска ударили по полигону ВСУ в Тернопольской области

Удар нанесен в ночь на вторник в Тернопольской области на Украине по месту хранения военной техники ВСУ, поражена инфраструктура, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T08:08

2024-11-26T08:08

2024-11-26T08:50

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тернопольская область

украина

тернополь

сергей лебедев

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 26 ноя - РИА Новости. Удар нанесен в ночь на вторник в Тернопольской области на Украине по месту хранения военной техники ВСУ, поражена инфраструктура, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. "А ночью сегодня били.... (нанесены удары - ред.) в Тернополь и области: (поражена - ред.) инфраструктура, частично пропал свет. По полигону, по месту хранения техники (ВСУ - ред.)", - сообщил собеседник агентства.

https://ria.ru/20241126/germaniya-1985630898.html

тернопольская область

украина

тернополь

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в мире, тернопольская область, украина, тернополь, сергей лебедев, вооруженные силы украины