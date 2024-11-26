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Российские войска ударили по полигону ВСУ в Тернопольской области - РИА Новости, 26.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:08 26.11.2024 (обновлено: 08:50 26.11.2024)
https://ria.ru/20241126/vsu-1985706268.html
Российские войска ударили по полигону ВСУ в Тернопольской области
Российские войска ударили по полигону ВСУ в Тернопольской области - РИА Новости, 26.11.2024
Российские войска ударили по полигону ВСУ в Тернопольской области
Удар нанесен в ночь на вторник в Тернопольской области на Украине по месту хранения военной техники ВСУ, поражена инфраструктура, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T08:08
2024-11-26T08:50
специальная военная операция на украине
в мире
тернопольская область
украина
тернополь
сергей лебедев
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 26 ноя - РИА Новости. Удар нанесен в ночь на вторник в Тернопольской области на Украине по месту хранения военной техники ВСУ, поражена инфраструктура, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. "А ночью сегодня били.... (нанесены удары - ред.) в Тернополь и области: (поражена - ред.) инфраструктура, частично пропал свет. По полигону, по месту хранения техники (ВСУ - ред.)", - сообщил собеседник агентства.
https://ria.ru/20241126/germaniya-1985630898.html
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в мире, тернопольская область, украина, тернополь, сергей лебедев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Тернопольская область, Украина, Тернополь, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины
Российские войска ударили по полигону ВСУ в Тернопольской области

Лебедев: в Тернопольской области нанесли удар по месту хранения техники ВСУ

© AP Photo / LibkosУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© AP Photo / Libkos
Украинские пожарные. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 26 ноя - РИА Новости. Удар нанесен в ночь на вторник в Тернопольской области на Украине по месту хранения военной техники ВСУ, поражена инфраструктура, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
"А ночью сегодня били.... (нанесены удары - ред.) в Тернополь и области: (поражена - ред.) инфраструктура, частично пропал свет. По полигону, по месту хранения техники (ВСУ - ред.)", - сообщил собеседник агентства.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреТернопольская областьУкраинаТернопольСергей ЛебедевВооруженные силы Украины
 
 
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