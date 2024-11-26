https://ria.ru/20241126/vsu-1985706104.html

По логистическому узлу ВСУ в Ровенской области нанесли удары

По логистическому узлу ВСУ в Ровенской области нанесли удары - РИА Новости, 26.11.2024

По логистическому узлу ВСУ в Ровенской области нанесли удары

Удары нанесены по энергоинфраструктуре и логистическому узлу в Ровенской области, поражены личный состав и техника ВСУ, заявил РИА Новости координатор... РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T08:07

2024-11-26T08:07

2024-11-26T08:07

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 26 ноя - РИА Новости. Удары нанесены по энергоинфраструктуре и логистическому узлу в Ровенской области, поражены личный состав и техника ВСУ, заявил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. "Ровно: (удары нанесены - ред.) по энергоструктуре и по логистическому узлу", - отметил Лебедев. По его словам, ударами были также поражены личный состав и орудия ВСУ.

https://ria.ru/20241126/porty-1985705957.html

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в мире, сергей лебедев, вооруженные силы украины