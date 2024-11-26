https://ria.ru/20241126/vsu-1985706104.html
По логистическому узлу ВСУ в Ровенской области нанесли удары
По логистическому узлу ВСУ в Ровенской области нанесли удары - РИА Новости, 26.11.2024
По логистическому узлу ВСУ в Ровенской области нанесли удары
Удары нанесены по энергоинфраструктуре и логистическому узлу в Ровенской области, поражены личный состав и техника ВСУ, заявил РИА Новости координатор... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T08:07
2024-11-26T08:07
2024-11-26T08:07
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ДОНЕЦК, 26 ноя - РИА Новости. Удары нанесены по энергоинфраструктуре и логистическому узлу в Ровенской области, поражены личный состав и техника ВСУ, заявил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. "Ровно: (удары нанесены - ред.) по энергоструктуре и по логистическому узлу", - отметил Лебедев. По его словам, ударами были также поражены личный состав и орудия ВСУ.
https://ria.ru/20241126/porty-1985705957.html
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в мире, сергей лебедев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины
По логистическому узлу ВСУ в Ровенской области нанесли удары
Лебедев: по логистическому узлу ВСУ в Ровенской области нанесли удары