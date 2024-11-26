https://ria.ru/20241126/voyna-1985780045.html

Министр ВВС США сделал страшное предупреждение о России

Министр ВВС США сделал страшное предупреждение о России - РИА Новости, 26.11.2024

Министр ВВС США сделал страшное предупреждение о России

Война между США и Россией или Китаем может начаться в любой момент, цитирует издание Newsweek министра ВВС США Фрэнка Кендалла. РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T13:35

2024-11-26T13:35

2024-11-26T14:18

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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Война между США и Россией или Китаем может начаться в любой момент, цитирует издание Newsweek министра ВВС США Фрэнка Кендалла."Война с Китаем или Россией не является маловероятной, она может произойти в любой момент", — сказал он. Кендалл добавил, что у Китая есть оружие, предназначенное для поражения сил США в западной части Тихого океана — в частности, на Тайване и в Южно-Китайском море. Москва не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран Североатлантического альянса, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы.

https://ria.ru/20241126/dizen-1985748298.html

https://ria.ru/20241126/ukraina-1985708545.html

сша

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в мире, сша, китай, россия