Министр ВВС США сделал страшное предупреждение о России
Министр ВВС США Кендалл: война с РФ или КНР может начаться в любой момент
Военнослужащий войск НАТО. Архивное фото
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Война между США и Россией или Китаем может начаться в любой момент, цитирует издание Newsweek министра ВВС США Фрэнка Кендалла.
"Война с Китаем или Россией не является маловероятной, она может произойти в любой момент", — сказал он.
Кендалл добавил, что у Китая есть оружие, предназначенное для поражения сил США в западной части Тихого океана — в частности, на Тайване и в Южно-Китайском море.
Москва не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран Североатлантического альянса, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы.
Москва не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран Североатлантического альянса, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы.