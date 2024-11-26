https://ria.ru/20241126/voennye-1985712355.html

Украинские военные около 90 раз обстреляли Белгородскую область за сутки

Украинские военные около 90 раз обстреляли Белгородскую область за сутки - РИА Новости, 26.11.2024

Украинские военные около 90 раз обстреляли Белгородскую область за сутки

Украинские военные порядка 90 раз обстреляли и атаковали с использованием беспилотников 8 районов Белгородской области за прошедшие сутки, один мирный житель... РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T09:32

2024-11-26T09:32

2024-11-26T09:32

специальная военная операция на украине

белгородская область

шебекино

украина

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

происшествия

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БЕЛГОРОД, 26 ноя - РИА Новости. Украинские военные порядка 90 раз обстреляли и атаковали с использованием беспилотников 8 районов Белгородской области за прошедшие сутки, один мирный житель погиб, еще один пострадал, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По информации губернатора, за минувшие сутки 20 населенных пунктов попали под удар со стороны Украины - 71 снарядом и 18 беспилотниками. За отчетный день повреждены семь многоквартирных домов, 6 частных домовладений, два социальных и один коммерческий объекты, нежилое здание и 13 транспортный средств. "В Борисовском районе сёла Байцуры и Грузское атакованы 2 дронами-камикадзе… Над Валуйским муниципальным округом системой ПВО сбиты 4 БПЛА… В Волоконовском районе хутор Старый подвергся артиллерийскому обстрелу, в ходе которого было выпущено 19 боеприпасов. Без последствий. В Грайворонском муниципальном округе по сёлам Безымено, Дроновка, Пороз и Почаево выпущены 17 боеприпасов в ходе трёх обстрелов и 2 БПЛА", - написал Гладков. Он добавил, что в Белгородском районе по четырем населенным пунктам выпущены 14 боеприпасов и совершены атаки двумя беспилотниками. Город Губкин атакован одним дроном. В Краснояружском районе по четырем населенным пунктам выпущено 8 артиллерийских снарядов, а также совершены атаки пятью БПЛА. "В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, сёлам Муром, Новая Таволжанка и хутору Мухин выпущены 13 боеприпасов в ходе трёх обстрелов и нанесены удары с помощью 2 БПЛА, один из которых сбит. В городе Шебекино в результате атаки ВСУ погиб мирный житель. От полученных ран мужчина скончался на месте до приезда медиков. Один мирный житель ранен: мужчина госпитализирован в городскую больницу №2 г. Белгорода в состоянии средней степени тяжести", - заявил губернатор. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.

https://ria.ru/20241126/spetsoperatsiya-1985702870.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

белгородская область, шебекино, украина, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, происшествия