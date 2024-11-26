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Украинские военные около 90 раз обстреляли Белгородскую область за сутки - РИА Новости, 26.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
09:32 26.11.2024
https://ria.ru/20241126/voennye-1985712355.html
Украинские военные около 90 раз обстреляли Белгородскую область за сутки
Украинские военные около 90 раз обстреляли Белгородскую область за сутки - РИА Новости, 26.11.2024
Украинские военные около 90 раз обстреляли Белгородскую область за сутки
Украинские военные порядка 90 раз обстреляли и атаковали с использованием беспилотников 8 районов Белгородской области за прошедшие сутки, один мирный житель... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T09:32
2024-11-26T09:32
специальная военная операция на украине
белгородская область
шебекино
украина
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
происшествия
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БЕЛГОРОД, 26 ноя - РИА Новости. Украинские военные порядка 90 раз обстреляли и атаковали с использованием беспилотников 8 районов Белгородской области за прошедшие сутки, один мирный житель погиб, еще один пострадал, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По информации губернатора, за минувшие сутки 20 населенных пунктов попали под удар со стороны Украины - 71 снарядом и 18 беспилотниками. За отчетный день повреждены семь многоквартирных домов, 6 частных домовладений, два социальных и один коммерческий объекты, нежилое здание и 13 транспортный средств. "В Борисовском районе сёла Байцуры и Грузское атакованы 2 дронами-камикадзе… Над Валуйским муниципальным округом системой ПВО сбиты 4 БПЛА… В Волоконовском районе хутор Старый подвергся артиллерийскому обстрелу, в ходе которого было выпущено 19 боеприпасов. Без последствий. В Грайворонском муниципальном округе по сёлам Безымено, Дроновка, Пороз и Почаево выпущены 17 боеприпасов в ходе трёх обстрелов и 2 БПЛА", - написал Гладков. Он добавил, что в Белгородском районе по четырем населенным пунктам выпущены 14 боеприпасов и совершены атаки двумя беспилотниками. Город Губкин атакован одним дроном. В Краснояружском районе по четырем населенным пунктам выпущено 8 артиллерийских снарядов, а также совершены атаки пятью БПЛА. "В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, сёлам Муром, Новая Таволжанка и хутору Мухин выпущены 13 боеприпасов в ходе трёх обстрелов и нанесены удары с помощью 2 БПЛА, один из которых сбит. В городе Шебекино в результате атаки ВСУ погиб мирный житель. От полученных ран мужчина скончался на месте до приезда медиков. Один мирный житель ранен: мужчина госпитализирован в городскую больницу №2 г. Белгорода в состоянии средней степени тяжести", - заявил губернатор. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
https://ria.ru/20241126/spetsoperatsiya-1985702870.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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белгородская область, шебекино, украина, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Шебекино, Украина, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Украинские военные около 90 раз обстреляли Белгородскую область за сутки

Белгородский губернатор Гладков сообщил о 89 обстрелах со стороны ВСУ за сутки

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкФрагмент снаряда после обстрела со стороны ВСУ.
Фрагмент снаряда после обстрела со стороны ВСУ. - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
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Фрагмент снаряда после обстрела со стороны ВСУ.. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 26 ноя - РИА Новости. Украинские военные порядка 90 раз обстреляли и атаковали с использованием беспилотников 8 районов Белгородской области за прошедшие сутки, один мирный житель погиб, еще один пострадал, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По информации губернатора, за минувшие сутки 20 населенных пунктов попали под удар со стороны Украины - 71 снарядом и 18 беспилотниками. За отчетный день повреждены семь многоквартирных домов, 6 частных домовладений, два социальных и один коммерческий объекты, нежилое здание и 13 транспортный средств.
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"В Борисовском районе сёла Байцуры и Грузское атакованы 2 дронами-камикадзе… Над Валуйским муниципальным округом системой ПВО сбиты 4 БПЛА… В Волоконовском районе хутор Старый подвергся артиллерийскому обстрелу, в ходе которого было выпущено 19 боеприпасов. Без последствий. В Грайворонском муниципальном округе по сёлам Безымено, Дроновка, Пороз и Почаево выпущены 17 боеприпасов в ходе трёх обстрелов и 2 БПЛА", - написал Гладков.
Он добавил, что в Белгородском районе по четырем населенным пунктам выпущены 14 боеприпасов и совершены атаки двумя беспилотниками. Город Губкин атакован одним дроном. В Краснояружском районе по четырем населенным пунктам выпущено 8 артиллерийских снарядов, а также совершены атаки пятью БПЛА.
"В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, сёлам Муром, Новая Таволжанка и хутору Мухин выпущены 13 боеприпасов в ходе трёх обстрелов и нанесены удары с помощью 2 БПЛА, один из которых сбит. В городе Шебекино в результате атаки ВСУ погиб мирный житель. От полученных ран мужчина скончался на месте до приезда медиков. Один мирный житель ранен: мужчина госпитализирован в городскую больницу №2 г. Белгорода в состоянии средней степени тяжести", - заявил губернатор.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьШебекиноУкраинаВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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