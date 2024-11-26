https://ria.ru/20241126/vibe-1985804786.html

Грамота.ру назвала слова года

Грамота.ру назвала слова года - РИА Новости, 26.11.2024

Грамота.ру назвала слова года

Пришедший из английского языка молодежный жаргонизм "вайб" стал словом года в России - второе и третье место в этом списке, по версии портала "Грамота.ру",... РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T15:34

2024-11-26T15:34

2024-11-26T17:20

россия

общество

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Пришедший из английского языка молодежный жаргонизм "вайб" стал словом года в России - второе и третье место в этом списке, по версии портала "Грамота.ру", заняли сленговые слова "скуф" и "прилёт". "В экспертном голосовании за одиннадцать слов-кандидатов участвовали более четырёхсот филологов из разных городов России. В острой конкурентной борьбе "вайб" обошел "скуфа" и "прилёт", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала. Уточняется, что по итогам рейтингового голосования "вайб" набрал 256 баллов, "скуфу" досталось 229, "прилету" - лишь 124. В 2023-м, когда эта акция прошла впервые, словом года, по версии "Грамоты.ру", стала "нейросеть". Как и тогда, "слово-победитель" будет добавлено в метасловарь портала "как результат признания носителями и специалистами его языковой значимости".Английское слово "вайб" означает настроение или атмосферу, исходящую от человека, места или ситуации. Оно появилось в русском языке несколько лет назад, но именно в уходящем году продемонстрировало устойчивый рост упоминаемости и стало известно за пределами молодежных групп, пояснили лингвисты "Грамоты.ру". Интернет-жаргонизм "скуф" стал популярным в 2020-е годы, прообразом этого мема стал пользователь форма "Двач" Алексей Скуфьин. В речи подростков это слово означает мужчин за 35 лет, которые выглядят старше своего возраста, одеваются неопрятно, а свободное время проводят за пивом, компьютерными играми и разговорами о политике. "Прилёт" в речи военных обозначает попадание снаряда или мины по тому или иному объекту или территории. Слово получило распространение ещё 10 лет назад в ходе вооружённого конфликта в Донбассе и получило "второе дыхание" с началом российской военной операции против Украины.

https://ria.ru/20241105/ovtsa-1981967303.html

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