https://ria.ru/20241126/ushakov-1985830697.html

Ушаков рассказал о позиции России и Казахстана по мировой безопасности

Ушаков рассказал о позиции России и Казахстана по мировой безопасности - РИА Новости, 26.11.2024

Ушаков рассказал о позиции России и Казахстана по мировой безопасности

Позиции РФ и Казахстана в вопросах укрепления архитектуры мировой безопасности совпадают или близки, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T16:44

2024-11-26T16:44

2024-11-26T16:44

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юрий ушаков

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Позиции РФ и Казахстана в вопросах укрепления архитектуры мировой безопасности совпадают или близки, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Россия и Казахстан тесно взаимодействуют в рамках международных организаций, в том числе в СНГ, где в этом году председательствует Россия, и в ОДКБ, где в роли председателя выступает Казахстан. Позиции двух стран в решении региональных и глобальных задач, в вопросах укрепления архитектуры мировой безопасности совпадают или близки", - сказал Ушаков. Президент РФ Владимир Путин 27-28 ноября совершит визит в Казахстан и проведет переговоры с президентом государства Касым-Жомартом Токаевым.

https://ria.ru/20241126/putin-1985830358.html

россия

казахстан

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россия, казахстан, юрий ушаков, владимир путин, касым-жомарт токаев, снг, одкб, в мире