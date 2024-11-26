https://ria.ru/20241126/ushakov-1985830697.html
Ушаков рассказал о позиции России и Казахстана по мировой безопасности
Ушаков рассказал о позиции России и Казахстана по мировой безопасности - РИА Новости, 26.11.2024
Ушаков рассказал о позиции России и Казахстана по мировой безопасности
Позиции РФ и Казахстана в вопросах укрепления архитектуры мировой безопасности совпадают или близки, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T16:44
2024-11-26T16:44
2024-11-26T16:44
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Позиции РФ и Казахстана в вопросах укрепления архитектуры мировой безопасности совпадают или близки, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Россия и Казахстан тесно взаимодействуют в рамках международных организаций, в том числе в СНГ, где в этом году председательствует Россия, и в ОДКБ, где в роли председателя выступает Казахстан. Позиции двух стран в решении региональных и глобальных задач, в вопросах укрепления архитектуры мировой безопасности совпадают или близки", - сказал Ушаков. Президент РФ Владимир Путин 27-28 ноября совершит визит в Казахстан и проведет переговоры с президентом государства Касым-Жомартом Токаевым.
https://ria.ru/20241126/putin-1985830358.html
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россия, казахстан, юрий ушаков, владимир путин, касым-жомарт токаев, снг, одкб, в мире
Россия, Казахстан, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев, СНГ, ОДКБ, В мире
Ушаков рассказал о позиции России и Казахстана по мировой безопасности
Ушаков: позиции России и Казахстана по укреплению мировой безопасности близки