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Умер самый старый мужчина в мире - РИА Новости, 26.11.2024
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14:42 26.11.2024 (обновлено: 20:44 26.11.2024)
https://ria.ru/20241126/umer-1985796988.html
Умер самый старый мужчина в мире
Умер самый старый мужчина в мире - РИА Новости, 26.11.2024
Умер самый старый мужчина в мире
Самый старый мужчина — житель Великобритании Джон Альфред Тиннисвуд — скончался в возрасте 112 лет, сообщила во вторник газета Mirror со ссылкой на его семью. РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T14:42
2024-11-26T20:44
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Самый старый мужчина — житель Великобритании Джон Альфред Тиннисвуд — скончался в возрасте 112 лет, сообщила во вторник газета Mirror со ссылкой на его семью. В апреле Книга рекордов Гиннесса признала 111-летнего Тиннисвуда самым старым мужчиной из ныне живущих. В августе рекордсмен отпраздновал свой 112-й день рождения. "Самый пожилой мужчина в мире &lt;…&gt; скончался в возрасте 112 лет", — говорится в статье. Тиннисвуд умер в понедельник в доме престарелых в английском городе Саутпорте, пишет Mirror. У него остались дочь, четверо внуков и трое правнуков, сообщает газета. Тиннисвуд родился в Ливерпуле 26 августа 1912-го — в том же году, когда затонул "Титаник". Мужчина пережил британскую королеву Елизавету II, родившуюся на 14 лет позже него и правившую 70 лет. За его жизнь в Великобритании сменились 24 премьера, писала газета The Guardian. Тиннисвуд также был самым старым из мужчин-ветеранов Второй мировой войны.Сотрудники дома престарелых в английском Саутпорте описывали мужчину как большого болтуна. По словам самого Тиннисвуда, секрет его долголетия — чистая удача. Его главный совет по сохранению здоровья — соблюдать умеренность.
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в мире, великобритания, ливерпуль, елизавета ii
В мире, Великобритания, Ливерпуль, Елизавета II
Умер самый старый мужчина в мире

Mirror: самый старый мужчина в мире умер в возрасте 112 лет

CC0 / KirayRodriguez / Джон Тиннисвуд
Джон Тиннисвуд - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
CC0 / KirayRodriguez /
Джон Тиннисвуд. Архивное фото
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Самый старый мужчина — житель Великобритании Джон Альфред Тиннисвуд — скончался в возрасте 112 лет, сообщила во вторник газета Mirror со ссылкой на его семью.
В апреле Книга рекордов Гиннесса признала 111-летнего Тиннисвуда самым старым мужчиной из ныне живущих. В августе рекордсмен отпраздновал свой 112-й день рождения.
"Самый пожилой мужчина в мире <…> скончался в возрасте 112 лет", — говорится в статье.
Тиннисвуд умер в понедельник в доме престарелых в английском городе Саутпорте, пишет Mirror. У него остались дочь, четверо внуков и трое правнуков, сообщает газета.
Тиннисвуд родился в Ливерпуле 26 августа 1912-го — в том же году, когда затонул "Титаник". Мужчина пережил британскую королеву Елизавету II, родившуюся на 14 лет позже него и правившую 70 лет. За его жизнь в Великобритании сменились 24 премьера, писала газета The Guardian. Тиннисвуд также был самым старым из мужчин-ветеранов Второй мировой войны.
Сотрудники дома престарелых в английском Саутпорте описывали мужчину как большого болтуна. По словам самого Тиннисвуда, секрет его долголетия — чистая удача. Его главный совет по сохранению здоровья — соблюдать умеренность.
 
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