Сибига рассказал о попытках Киева и Варшавы создать Украинский легион
Глава МИД Сибига: Польша и Украина продолжают создавать Украинский легион
© AP Photo / Andrii NesterewnkoАндрей Сибига
© AP Photo / Andrii Nesterewnko
Андрей Сибига. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 26 ноя - РИА Новости. Польша и Украина продолжают создавать "Украинский легион", несмотря на отсутствие желающих в него вступать, заявил министр иностранных дел Андрей Сибига журналистам после встречи с министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским.
Ранее радиостанция RMF FM сообщала, что проект создания "Украинского легиона" из проживающих в Польше украинцев, который должен был быть создан и обучен в республике, провалился, так как в него записались менее 30 человек.
В июле Польша и Украина подписали новое соглашение о долговременном военном сотрудничестве. Оно включало подготовку на территории Польши так называемого "Украинского легиона" - нового военного подразделения. Предполагалось, что заинтересованные во вступлении в легион украинцы будут оснащены техникой в польских частях за счет республики.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.