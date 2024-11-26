https://ria.ru/20241126/ukraina-1985890007.html

Сибига рассказал о попытках Киева и Варшавы создать Украинский легион

Сибига рассказал о попытках Киева и Варшавы создать Украинский легион - РИА Новости, 26.11.2024

Сибига рассказал о попытках Киева и Варшавы создать Украинский легион

Польша и Украина продолжают создавать "Украинский легион", несмотря на отсутствие желающих в него вступать, заявил министр иностранных дел Андрей Сибига... РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T22:36

2024-11-26T22:36

2024-11-26T22:36

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ВАРШАВА, 26 ноя - РИА Новости. Польша и Украина продолжают создавать "Украинский легион", несмотря на отсутствие желающих в него вступать, заявил министр иностранных дел Андрей Сибига журналистам после встречи с министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским. Ранее радиостанция RMF FM сообщала, что проект создания "Украинского легиона" из проживающих в Польше украинцев, который должен был быть создан и обучен в республике, провалился, так как в него записались менее 30 человек. В июле Польша и Украина подписали новое соглашение о долговременном военном сотрудничестве. Оно включало подготовку на территории Польши так называемого "Украинского легиона" - нового военного подразделения. Предполагалось, что заинтересованные во вступлении в легион украинцы будут оснащены техникой в польских частях за счет республики. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20241126/oreshnik-1985779334.html

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в мире, польша, украина, россия, андрей сибига, радослав сикорский, сергей лавров, нато