https://ria.ru/20241126/ukraina-1985889841.html
Украина поставляет террористам в Мали запрещенные боеприпасы, пишут СМИ
Украина поставляет террористам в Мали запрещенные боеприпасы, пишут СМИ - РИА Новости, 26.11.2024
Украина поставляет террористам в Мали запрещенные боеприпасы, пишут СМИ
Украина поставляет террористическим группировкам в Мали боеприпасы с белым фосфором, запрещенные международным правом, сообщает портал aBamako со ссылкой на... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T22:34
2024-11-26T22:34
2024-11-26T22:35
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Украина поставляет террористическим группировкам в Мали боеприпасы с белым фосфором, запрещенные международным правом, сообщает портал aBamako со ссылкой на заявление пленного боевика. "Сегодня вечером пленный боевик заявил, что его группа получила с Украины снаряды с белым фосфором калибра 120 миллиметров для советских минометов 2Б11", - говорится в сообщении портала. Согласно порталу, изображения данных боеприпасов и последствий их применения были опубликованы ресурсами, близкими к террористической группировке "Аль-Каида"*.Фосфорные боеприпасы - тип зажигательных боеприпасов, снаряженных белым фосфором. Ряд международных конвенций запрещают их как причиняющие чрезмерные повреждения и имеющие неизбирательное действие.* Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20240801/mali-1963563884.html
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в мире, украина, мали, россия
В мире, Украина, Мали, Россия
Украина поставляет террористам в Мали запрещенные боеприпасы, пишут СМИ
aBamako: террористы в Мали получают от Украины боеприпасы с белым фосфором