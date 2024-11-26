В НАТО призвали передать Украине ракеты средней дальности
Парламентская ассамблея НАТО призвала передать ВСУ ракеты средней дальности
Флаг НАТО. Архивное фото
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Парламентская ассамблея НАТО призвала передать ВСУ ракеты средней дальности, говорится в документе, опубликованном пресс-службой.
"Ассамблея призывает <…> предоставить Украине все средства, включая ракеты средней дальности, для самообороны", — говорится в материале.
Отмечается, что альянс также поддерживает увеличение военной поддержки Украины и поставки боеприпасов и современных систем вооружения, включая системы противовоздушной обороны, высокоточное оружие большой дальности и многоцелевые истребители.
Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для российских военных. По его словам, США и Североатлантический альянс напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
В минувший четверг президент Владимир Путин выступил с обращением к гражданам. Он заявил, что Москва в ответ на удары ВСУ по объектам в Курской и Брянской областях американскими и британскими дальнобойными ракетами ATACMS и Storm Shadow испытала одну из новейших ракетных систем средней дальности "Орешник".
Российские военные нанесли удар баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении по крупному промышленному комплексу в Днепропетровске, который производит ракетную технику и другое вооружение, заявили в Минобороны, подчеркнув, что все боевые блоки достигли объекта поражения.