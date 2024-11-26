https://ria.ru/20241126/ukraina-1985876630.html

В НАТО призвали передать Украине ракеты средней дальности

В НАТО призвали передать Украине ракеты средней дальности - РИА Новости, 26.11.2024

В НАТО призвали передать Украине ракеты средней дальности

Парламентская ассамблея НАТО призвала передать ВСУ ракеты средней дальности, говорится в документе, опубликованном пресс-службой. РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T20:02

2024-11-26T20:02

2024-11-26T22:13

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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Парламентская ассамблея НАТО призвала передать ВСУ ракеты средней дальности, говорится в документе, опубликованном пресс-службой."Ассамблея призывает <…> предоставить Украине все средства, включая ракеты средней дальности, для самообороны", — говорится в материале.Отмечается, что альянс также поддерживает увеличение военной поддержки Украины и поставки боеприпасов и современных систем вооружения, включая системы противовоздушной обороны, высокоточное оружие большой дальности и многоцелевые истребители.Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для российских военных. По его словам, США и Североатлантический альянс напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.В минувший четверг президент Владимир Путин выступил с обращением к гражданам. Он заявил, что Москва в ответ на удары ВСУ по объектам в Курской и Брянской областях американскими и британскими дальнобойными ракетами ATACMS и Storm Shadow испытала одну из новейших ракетных систем средней дальности "Орешник".Российские военные нанесли удар баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении по крупному промышленному комплексу в Днепропетровске, который производит ракетную технику и другое вооружение, заявили в Минобороны, подчеркнув, что все боевые блоки достигли объекта поражения.

https://ria.ru/20241126/zelenskiy-1985871459.html

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