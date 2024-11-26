https://ria.ru/20241126/ukraina-1985844912.html
На Украине почти 23,5 тысячи студентов отчислили из вузов
На Украине почти 23,5 тысячи студентов отчислили из вузов - РИА Новости, 26.11.2024
На Украине почти 23,5 тысячи студентов отчислили из вузов
Почти 23,5 тысячи студентов отчислены из вузов на Украине за пять месяцев текущего года на фоне активной мобилизации, сообщил заместитель министра образования... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T17:28
2024-11-26T17:28
2024-11-26T17:28
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МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Почти 23,5 тысячи студентов отчислены из вузов на Украине за пять месяцев текущего года на фоне активной мобилизации, сообщил заместитель министра образования страны Михаил Винницкий. Украинский независимый антикоррупционный центр NGL.media ранее сообщал, что на Украине мужчины призывного возраста массово поступают в высшие учебные заведения во избежание мобилизации. "Обсудили результаты комплекса мероприятий, которые недавно провела государственная служба качества образования Украины по проблемным вопросам организации образовательного процесса для соискателей высшего образования мужского пола мобилизационного возраста. За период апрель-август 2024 года из высших учебных заведений Украины отчислено 23 448 соискателей образования мужского пола в возрасте 30+", - написал Винницкий в социальной сети Facebook*.Он назвал оправданным отчисление таких студентов, потому что они на самом деле "не планировали быть студентами, а хотели использовать этот статус, чтобы избежать других обязанностей". Кроме того, замминистра подчеркнул, что полиция завела восемь уголовных дел против сотрудников вузов, а несколько учебных заведений лишились лицензий из-за массового зачисления мужчин призывного возраста за взятки. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.*Деятельность Meta (Instagram и Facebook) признана экстремистской и запрещена в России
https://ria.ru/20241120/ukraina-1984699748.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины
На Украине почти 23,5 тысячи студентов отчислили из вузов
Минобрнауки Украины отчислило 23,5 тысячи студентов из вузов за пять месяцев
МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Почти 23,5 тысячи студентов отчислены из вузов на Украине за пять месяцев текущего года на фоне активной мобилизации, сообщил заместитель министра образования страны Михаил Винницкий.
Украинский независимый антикоррупционный центр NGL.media ранее сообщал, что на Украине мужчины призывного возраста массово поступают в высшие учебные заведения во избежание мобилизации.
"Обсудили результаты комплекса мероприятий, которые недавно провела государственная служба качества образования Украины по проблемным вопросам организации образовательного процесса для соискателей высшего образования мужского пола мобилизационного возраста. За период апрель-август 2024 года из высших учебных заведений Украины отчислено 23 448 соискателей образования мужского пола в возрасте 30+", - написал Винницкий в социальной сети Facebook*.
Он назвал оправданным отчисление таких студентов, потому что они на самом деле "не планировали быть студентами, а хотели использовать этот статус, чтобы избежать других обязанностей".
Кроме того, замминистра подчеркнул, что полиция завела восемь уголовных дел против сотрудников вузов, а несколько учебных заведений лишились лицензий из-за массового зачисления мужчин призывного возраста за взятки.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
*Деятельность Meta (Instagram и Facebook) признана экстремистской и запрещена в России