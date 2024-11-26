https://ria.ru/20241126/ukraina-1985840657.html

В ВСУ забили тревогу из-за ситуации вокруг Курахово

В ВСУ забили тревогу из-за ситуации вокруг Курахово - РИА Новости, 26.11.2024

В ВСУ забили тревогу из-за ситуации вокруг Курахово

Фронт рушится для украинских войск на Кураховском направлении, заявил солдат ВСУ Станислав Бунятов, слова которого приводит издание "Страна.ua". РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T17:14

2024-11-26T17:14

2024-11-26T20:42

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в мире

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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Фронт рушится для украинских войск на Кураховском направлении, заявил солдат ВСУ Станислав Бунятов, слова которого приводит издание "Страна.ua"."Не хватает расчетов FPV, аэроразведки, не хватает дронов, не хватает снарядов на арту, не хватает мотивации бойцам, не хватает нормальных командиров", — посетовал он.По словам военного, фронт на этом направлении проседает из-за того, что ВСУ испытывают острую нехватку личного состава, а также им не хватает вооружений.Курахово — город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара.Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться к западной границе ДНР.

https://ria.ru/20241126/ukraina-1985821238.html

https://ria.ru/20241126/zapad-1985793129.html

курахово

донецк

донецкая народная республика

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в мире, курахово, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины