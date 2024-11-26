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В ВСУ забили тревогу из-за ситуации вокруг Курахово - РИА Новости, 26.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:14 26.11.2024 (обновлено: 20:42 26.11.2024)
https://ria.ru/20241126/ukraina-1985840657.html
В ВСУ забили тревогу из-за ситуации вокруг Курахово
В ВСУ забили тревогу из-за ситуации вокруг Курахово - РИА Новости, 26.11.2024
В ВСУ забили тревогу из-за ситуации вокруг Курахово
Фронт рушится для украинских войск на Кураховском направлении, заявил солдат ВСУ Станислав Бунятов, слова которого приводит издание "Страна.ua". РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T17:14
2024-11-26T20:42
специальная военная операция на украине
в мире
курахово
донецк
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Фронт рушится для украинских войск на Кураховском направлении, заявил солдат ВСУ Станислав Бунятов, слова которого приводит издание "Страна.ua"."Не хватает расчетов FPV, аэроразведки, не хватает дронов, не хватает снарядов на арту, не хватает мотивации бойцам, не хватает нормальных командиров", — посетовал он.По словам военного, фронт на этом направлении проседает из-за того, что ВСУ испытывают острую нехватку личного состава, а также им не хватает вооружений.Курахово — город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара.Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться к западной границе ДНР.
https://ria.ru/20241126/ukraina-1985821238.html
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курахово
донецк
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в мире, курахово, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Курахово, Донецк, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
В ВСУ забили тревогу из-за ситуации вокруг Курахово

Солдат ВСУ Бунятов заявил об обрушении фронта на Кураховском направлении

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкДетонация боеприпаса в ДНР
Детонация боеприпаса в ДНР - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Детонация боеприпаса в ДНР. Архивное фото
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Фронт рушится для украинских войск на Кураховском направлении, заявил солдат ВСУ Станислав Бунятов, слова которого приводит издание "Страна.ua".
"Не хватает расчетов FPV, аэроразведки, не хватает дронов, не хватает снарядов на арту, не хватает мотивации бойцам, не хватает нормальных командиров", — посетовал он.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
"Самое время". На Западе отреагировали на планы отправить войска на Украину
Вчера, 16:21
По словам военного, фронт на этом направлении проседает из-за того, что ВСУ испытывают острую нехватку личного состава, а также им не хватает вооружений.
Курахово — город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара.
Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться к западной границе ДНР.
Военнослужащий ВС России - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
"Русские полностью готовы". На Западе заявили о роковой ошибке
Вчера, 14:27
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКураховоДонецкДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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