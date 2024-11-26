"Самое время". На Западе отреагировали на планы отправить войска на Украину
Меркурис: британские и французские войска повторят судьбу Наполеона на Украине
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg PetrasiukУкраинские военные
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Если Франция и Великобритания решатся отправить войска на Украину, то потерпят поражение, как Наполеон Бонапарт, заявил британский аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
Ранее издание Monde со ссылкой на источники сообщило, что Лондон и Париж возобновили дискуссии о возможной отправке западных военных на помощь Киеву. Согласно данным СМИ, Великобритания и Франция могут возглавить коалицию сил ЕС на Украине и уже обсуждают отправку туда западных войск и бойцов частных оборонных компаний.
"Самое время отправить Французский экспедиционный корпус, чтобы сражаться на Украине с русскими. В конце концов, это та же самая территория, где Наполеон потерпел поражение, как и многие другие", — отметил он.
По словам эксперта, такие разговоры снова появились, в то время как Парижу и Лондону грозят правительственный и политический кризисы. Меркурис не исключил, что они также могут принести и серьезные экономические проблемы.
Президент Франции Эммануэль Макрон в феврале 2024 года заявлял, что не исключает возможности отправки войск на Украину, и объявлял о намерении собрать коалицию стран, готовых направлять в страну военных инструкторов. Однако эта инициатива была прохладно встречена союзниками Парижа в НАТО и, как сообщала газета Times, ее реализация, вероятно, была застопорена по политическим причинам.
В Кремле позже заявили, что обратили внимание на слова Макрона, его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве также хорошо известна. Там отметили, что несколько стран — участниц парижского мероприятия по Украине сохраняют достаточно трезвую оценку потенциальной опасности таких действий — непосредственное вовлечение в горячий конфликт абсолютно не в интересах европейских государств.
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