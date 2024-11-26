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В Финляндии спрогнозировали условия окончания конфликта на Украине - РИА Новости, 26.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:02 26.11.2024
https://ria.ru/20241126/ukraina-1985814825.html
В Финляндии спрогнозировали условия окончания конфликта на Украине
В Финляндии спрогнозировали условия окончания конфликта на Украине - РИА Новости, 26.11.2024
В Финляндии спрогнозировали условия окончания конфликта на Украине
Позвольте мне быть откровенным. Либо мир на Украине будет достигнут в основном на условиях России, либо его не будет", — говорится в публикации. РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T16:02
2024-11-26T16:02
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Мира на Украине не будет без учета интересов России, написал профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен в социальной сети Х. "Позвольте мне быть откровенным. Либо мир на Украине будет достигнут в основном на условиях России, либо его не будет", — говорится в публикации. Он добавил, что американскому военному доминированию в Европе пришел конец, что не очень хорошо понимают в США. Новый глава Белого дома Дональд Трамп должен быть очень осторожен в выборе того, кому доверять в оценке положения дел, отметил профессор. В середине июня Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. По словам главы государства, эта инициатива предусматривает возможность остановки конфликта и перехода к его политико-дипломатическому урегулированию. В середине ноября в телефонном разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцем российский лидер напомнил, что Москва никогда не отказывалась от переговоров и готова их возобновить. Однако возможные договоренности должны учитывать интересы России в сфере безопасности, а также исходить из новых территориальных реалий и устранять первопричины конфликта, подчеркнул Путин.
https://ria.ru/20241126/dizen-1985748298.html
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в мире, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия
В Финляндии спрогнозировали условия окончания конфликта на Украине

Профессор Малинен: мира на Украине не будет без учета интересов России

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАртиллеристы Вооруженных сил РФ в зоне проведения спецоперации
Артиллеристы Вооруженных сил РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Артиллеристы Вооруженных сил РФ в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Мира на Украине не будет без учета интересов России, написал профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен в социальной сети Х.

"Позвольте мне быть откровенным. Либо мир на Украине будет достигнут в основном на условиях России, либо его не будет", — говорится в публикации.
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Он добавил, что американскому военному доминированию в Европе пришел конец, что не очень хорошо понимают в США. Новый глава Белого дома Дональд Трамп должен быть очень осторожен в выборе того, кому доверять в оценке положения дел, отметил профессор.

В середине июня Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. По словам главы государства, эта инициатива предусматривает возможность остановки конфликта и перехода к его политико-дипломатическому урегулированию.

В середине ноября в телефонном разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцем российский лидер напомнил, что Москва никогда не отказывалась от переговоров и готова их возобновить. Однако возможные договоренности должны учитывать интересы России в сфере безопасности, а также исходить из новых территориальных реалий и устранять первопричины конфликта, подчеркнул Путин.
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