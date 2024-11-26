https://ria.ru/20241126/ukraina-1985790074.html

WSJ узнала о планах Дании по финансированию украинского ВПК

WSJ узнала о планах Дании по финансированию украинского ВПК - РИА Новости, 26.11.2024

WSJ узнала о планах Дании по финансированию украинского ВПК

Власти Дании намерены направить в 2025 году Киеву около 1,4 миллиарда долларов в качестве финансирования украинского военно-промышленного комплекса, поскольку... РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T14:15

2024-11-26T14:15

2024-11-26T14:15

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Власти Дании намерены направить в 2025 году Киеву около 1,4 миллиарда долларов в качестве финансирования украинского военно-промышленного комплекса, поскольку европейские союзники Украины испытывают трудности с производством достаточного количества оружия для ВСУ, сообщает газета Wall Street Journal. "Европейские союзники Украины, испытывающие трудности с производством достаточного количества оружия для военных нужд Киева, внедряют новый метод: дают украинцам деньги, чтобы они делали это сами... (Глава минобороны Дании Троельс Лунд - ред.) Поульсен надеется, что в следующем году через систему будет направлено не менее 1,4 миллиарда долларов", - говорится в сообщении. По данным газеты, в новом подходе европейцы намерены финансировать украинские правительственные контракты с испытывающими нехватку денег украинскими производителями оружия для производства техники для ВСУ, включая ракеты большой дальности и беспилотники. Как сообщили газете чиновники Дании и Евросоюза, Дания сохранила около 680 миллионов долларов для такой помощи Киеву, и, согласно газете, Копенгаген намерен предоставить эти средства к концу текущего года. В конце октября посол России в Копенгагене Владимир Барбин заявил в интервью РИА Новости, что Дания опустошила свои военные арсеналы, поставив Киеву вооружений на 7,5 миллиарда долларов. Он добавил, что Дания наращивает усилия по размещению заказов на производство вооружений на предприятиях военно-промышленного комплекса Украины. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240910/nato-1971690441.html

https://ria.ru/20241122/putin-1985151607.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, россия, дания, владимир барбин, сергей лавров, нато, в мире