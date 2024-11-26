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СВР прокомментировала дискуссии о замораживании конфликта на Украине - РИА Новости, 26.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:57 26.11.2024
https://ria.ru/20241126/ukraina-1985767853.html
СВР прокомментировала дискуссии о замораживании конфликта на Украине
СВР прокомментировала дискуссии о замораживании конфликта на Украине - РИА Новости, 26.11.2024
СВР прокомментировала дискуссии о замораживании конфликта на Украине
Дискуссии на Западе о необходимости замораживания украинского конфликта связаны с тем, что Россия полностью владеет инициативой на поле боя, заявил директор... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T12:57
2024-11-26T12:57
специальная военная операция на украине
россия
украина
москва
сергей нарышкин
снг
безопасность
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Дискуссии на Западе о необходимости замораживания украинского конфликта связаны с тем, что Россия полностью владеет инициативой на поле боя, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. "Такие дискуссии (о необходимости замораживания конфликта на Украине - ред.) в западных столицах связаны с тем, что стратегическая инициатива на поле боя полностью принадлежит российской армии", - сказал Нарышкин журналистам после совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ в Москве.
https://ria.ru/20241121/zapad-1984903099.html
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россия, украина, москва, сергей нарышкин, снг, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Москва, Сергей Нарышкин, СНГ, Безопасность
СВР прокомментировала дискуссии о замораживании конфликта на Украине

Нарышкин: Запад хочет заморозить конфликт из-за преимущества ВС РФ на поле боя

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкРазбитая украинская бронетехника
Разбитая украинская бронетехника - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Разбитая украинская бронетехника. Архивное фото
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Дискуссии на Западе о необходимости замораживания украинского конфликта связаны с тем, что Россия полностью владеет инициативой на поле боя, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
"Такие дискуссии (о необходимости замораживания конфликта на Украине - ред.) в западных столицах связаны с тем, что стратегическая инициатива на поле боя полностью принадлежит российской армии", - сказал Нарышкин журналистам после совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ в Москве.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
Запад готов заморозить Украину. Москва — нет
21 ноября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаМоскваСергей НарышкинСНГБезопасность
 
 
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