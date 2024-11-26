https://ria.ru/20241126/ukraina-1985767853.html

СВР прокомментировала дискуссии о замораживании конфликта на Украине

СВР прокомментировала дискуссии о замораживании конфликта на Украине - РИА Новости, 26.11.2024

СВР прокомментировала дискуссии о замораживании конфликта на Украине

Дискуссии на Западе о необходимости замораживания украинского конфликта связаны с тем, что Россия полностью владеет инициативой на поле боя, заявил директор... РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T12:57

2024-11-26T12:57

2024-11-26T12:57

специальная военная операция на украине

россия

украина

москва

сергей нарышкин

снг

безопасность

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Дискуссии на Западе о необходимости замораживания украинского конфликта связаны с тем, что Россия полностью владеет инициативой на поле боя, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. "Такие дискуссии (о необходимости замораживания конфликта на Украине - ред.) в западных столицах связаны с тем, что стратегическая инициатива на поле боя полностью принадлежит российской армии", - сказал Нарышкин журналистам после совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ в Москве.

https://ria.ru/20241121/zapad-1984903099.html

россия

украина

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Ольга Фомченкова

россия, украина, москва, сергей нарышкин, снг, безопасность