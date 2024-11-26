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На Украине назвали ситуацию с электроснабжением Тернополя критической - РИА Новости, 26.11.2024
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11:32 26.11.2024 (обновлено: 17:13 26.11.2024)
https://ria.ru/20241126/ukraina-1985731791.html
На Украине назвали ситуацию с электроснабжением Тернополя критической
На Украине назвали ситуацию с электроснабжением Тернополя критической - РИА Новости, 26.11.2024
На Украине назвали ситуацию с электроснабжением Тернополя критической
Руководитель штаба Совета обороны Тернопольской области Сергей Надал признал ситуацию с электроснабжением областного центра худшей с начала конфликта с Россией. РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T11:32
2024-11-26T17:13
специальная военная операция на украине
в мире
тернополь
россия
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Руководитель штаба Совета обороны Тернопольской области Сергей Надал признал ситуацию с электроснабжением областного центра худшей с начала конфликта с Россией. "Ситуация с электроснабжениям сейчас наихудшая, чем за все предыдущие периоды (с февраля 2022 года. — Прим. ред.)", — сказал он в эфире телеканала "Киев 24", добавив, что зафиксированы серьезные повреждения. По его словам, такого в городе еще не было — так, специалисты до сих пор не могут заново запустить движение троллейбусов. Кроме того, отметил Надал, электроснабжение некоторых школ и детских садов в Тернополе будет осуществляться при помощи дизель-генераторов. Минувшей ночью украинские СМИ писали о как минимум трех сериях взрывов в Тернополе. Утром Надал заявил о повреждении энергетической инфраструктуры, снабжающей электричеством город, а областная военная администрация — о поражении критической инфраструктуры, из-за чего в нескольких населенных пунктах начались перебои с электроснабжением. В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20241118/svo-1984375826.html
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в мире, тернополь, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Тернополь, Россия, Украина
На Украине назвали ситуацию с электроснабжением Тернополя критической

Надал назвал ситуацию с электроснабжением Тернополя худшей с начала СВО

© Getty Images / Alexey FurmanТернополь
Тернополь - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© Getty Images / Alexey Furman
Тернополь. Архивное фото
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Руководитель штаба Совета обороны Тернопольской области Сергей Надал признал ситуацию с электроснабжением областного центра худшей с начала конфликта с Россией.
"Ситуация с электроснабжениям сейчас наихудшая, чем за все предыдущие периоды (с февраля 2022 года. — Прим. ред.)", — сказал он в эфире телеканала "Киев 24", добавив, что зафиксированы серьезные повреждения.
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По его словам, такого в городе еще не было — так, специалисты до сих пор не могут заново запустить движение троллейбусов. Кроме того, отметил Надал, электроснабжение некоторых школ и детских садов в Тернополе будет осуществляться при помощи дизель-генераторов.
Минувшей ночью украинские СМИ писали о как минимум трех сериях взрывов в Тернополе. Утром Надал заявил о повреждении энергетической инфраструктуры, снабжающей электричеством город, а областная военная администрация — о поражении критической инфраструктуры, из-за чего в нескольких населенных пунктах начались перебои с электроснабжением.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
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