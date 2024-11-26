На Украине назвали ситуацию с электроснабжением Тернополя критической
Надал назвал ситуацию с электроснабжением Тернополя худшей с начала СВО
© Getty Images / Alexey FurmanТернополь
© Getty Images / Alexey Furman
Тернополь. Архивное фото
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Руководитель штаба Совета обороны Тернопольской области Сергей Надал признал ситуацию с электроснабжением областного центра худшей с начала конфликта с Россией.
"Ситуация с электроснабжениям сейчас наихудшая, чем за все предыдущие периоды (с февраля 2022 года. — Прим. ред.)", — сказал он в эфире телеканала "Киев 24", добавив, что зафиксированы серьезные повреждения.
По его словам, такого в городе еще не было — так, специалисты до сих пор не могут заново запустить движение троллейбусов. Кроме того, отметил Надал, электроснабжение некоторых школ и детских садов в Тернополе будет осуществляться при помощи дизель-генераторов.
Минувшей ночью украинские СМИ писали о как минимум трех сериях взрывов в Тернополе. Утром Надал заявил о повреждении энергетической инфраструктуры, снабжающей электричеством город, а областная военная администрация — о поражении критической инфраструктуры, из-за чего в нескольких населенных пунктах начались перебои с электроснабжением.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.