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Киев использует наркотрафик в гибридной войне против России, заявили в ФСБ - РИА Новости, 26.11.2024
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11:06 26.11.2024
https://ria.ru/20241126/ukraina-1985729731.html
Киев использует наркотрафик в гибридной войне против России, заявили в ФСБ
Киев использует наркотрафик в гибридной войне против России, заявили в ФСБ - РИА Новости, 26.11.2024
Киев использует наркотрафик в гибридной войне против России, заявили в ФСБ
Украинская организованная преступность контролирует значительную часть производств наркотиков, этот фактор используется в гибридной войне против России, заявил... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T11:06
2024-11-26T11:06
россия
москва
александр бортников
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
снг
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Украинская организованная преступность контролирует значительную часть производств наркотиков, этот фактор используется в гибридной войне против России, заявил директор ФСБ России Александр Бортников. Потенциал транснационального криминалитета, специализирующегося на наркотрафике, активно используют иностранные спецслужбы и международные террористические организации для подрыва безопасности и стабильности на пространстве СНГ, отметил Бортников на совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ в Москве. "В частности, украинская оргпреступность контролирует значительную часть наркопроизводств, и сейчас этот фактор используется в рамках гибридной войны против России. При этом, как вы понимаете, наркотрафик не имеет границ, и данный вызов носит международный характер", - сказал директор ФСБ.
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россия, москва, александр бортников, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), снг
Россия, Москва, Александр Бортников, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), СНГ
Киев использует наркотрафик в гибридной войне против России, заявили в ФСБ

ФСБ: ОПГ Украины крышуют значительную часть наркопроизводств, действуя против РФ

© РИА Новости / ФСБ РФСотрудники ФСБ России
Сотрудники ФСБ России - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© РИА Новости / ФСБ РФ
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Украинская организованная преступность контролирует значительную часть производств наркотиков, этот фактор используется в гибридной войне против России, заявил директор ФСБ России Александр Бортников.
Потенциал транснационального криминалитета, специализирующегося на наркотрафике, активно используют иностранные спецслужбы и международные террористические организации для подрыва безопасности и стабильности на пространстве СНГ, отметил Бортников на совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ в Москве.
"В частности, украинская оргпреступность контролирует значительную часть наркопроизводств, и сейчас этот фактор используется в рамках гибридной войны против России. При этом, как вы понимаете, наркотрафик не имеет границ, и данный вызов носит международный характер", - сказал директор ФСБ.
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РоссияМоскваАлександр БортниковФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)СНГ
 
 
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