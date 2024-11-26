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Киев использует наркотрафик в гибридной войне против России, заявили в ФСБ
Киев использует наркотрафик в гибридной войне против России, заявили в ФСБ - РИА Новости, 26.11.2024
Киев использует наркотрафик в гибридной войне против России, заявили в ФСБ
Украинская организованная преступность контролирует значительную часть производств наркотиков, этот фактор используется в гибридной войне против России, заявил... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T11:06
2024-11-26T11:06
2024-11-26T11:06
россия
москва
александр бортников
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
снг
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Украинская организованная преступность контролирует значительную часть производств наркотиков, этот фактор используется в гибридной войне против России, заявил директор ФСБ России Александр Бортников. Потенциал транснационального криминалитета, специализирующегося на наркотрафике, активно используют иностранные спецслужбы и международные террористические организации для подрыва безопасности и стабильности на пространстве СНГ, отметил Бортников на совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ в Москве. "В частности, украинская оргпреступность контролирует значительную часть наркопроизводств, и сейчас этот фактор используется в рамках гибридной войны против России. При этом, как вы понимаете, наркотрафик не имеет границ, и данный вызов носит международный характер", - сказал директор ФСБ.
https://ria.ru/20240919/narkotiki-1973596876.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, александр бортников, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), снг
Россия, Москва, Александр Бортников, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), СНГ
Киев использует наркотрафик в гибридной войне против России, заявили в ФСБ
ФСБ: ОПГ Украины крышуют значительную часть наркопроизводств, действуя против РФ