https://ria.ru/20241126/ukraina-1985729731.html

Киев использует наркотрафик в гибридной войне против России, заявили в ФСБ

Киев использует наркотрафик в гибридной войне против России, заявили в ФСБ - РИА Новости, 26.11.2024

Киев использует наркотрафик в гибридной войне против России, заявили в ФСБ

Украинская организованная преступность контролирует значительную часть производств наркотиков, этот фактор используется в гибридной войне против России, заявил... РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T11:06

2024-11-26T11:06

2024-11-26T11:06

россия

москва

александр бортников

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

снг

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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Украинская организованная преступность контролирует значительную часть производств наркотиков, этот фактор используется в гибридной войне против России, заявил директор ФСБ России Александр Бортников. Потенциал транснационального криминалитета, специализирующегося на наркотрафике, активно используют иностранные спецслужбы и международные террористические организации для подрыва безопасности и стабильности на пространстве СНГ, отметил Бортников на совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ в Москве. "В частности, украинская оргпреступность контролирует значительную часть наркопроизводств, и сейчас этот фактор используется в рамках гибридной войны против России. При этом, как вы понимаете, наркотрафик не имеет границ, и данный вызов носит международный характер", - сказал директор ФСБ.

https://ria.ru/20240919/narkotiki-1973596876.html

россия

москва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, москва, александр бортников, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), снг