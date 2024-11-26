https://ria.ru/20241126/ukraina-1985718934.html

На Украине создали глобальный теневой рынок оружия, заявили в ФСБ

На Украине создали глобальный теневой рынок оружия, заявили в ФСБ - РИА Новости, 26.11.2024

На Украине создали глобальный теневой рынок оружия, заявили в ФСБ

На Украине создан глобальный теневой рынок оружия, оно постоянно перебрасывается в другие зоны нестабильности, заявил директор ФСБ России Александр Бортников. РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T10:24

2024-11-26T10:24

2024-11-26T10:24

специальная военная операция на украине

безопасность

украина

россия

москва

александр бортников

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

снг

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. На Украине создан глобальный теневой рынок оружия, оно постоянно перебрасывается в другие зоны нестабильности, заявил директор ФСБ России Александр Бортников. "Сознание украинского населения переформатировано в русофобском ключе. Земля, недра и промышленные производства массово скупаются транснациональными корпорациями. Территория стала местом притяжения наёмников и террористов со всего мира", - сказал Бортников на совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ в Москве. "Создан глобальный теневой рынок оружия, переброска которого в другие зоны нестабильности осуществляется на постоянной основе", - добавил он.

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Ольга Фомченкова

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