https://ria.ru/20241126/ukraina-1985718934.html
На Украине создали глобальный теневой рынок оружия, заявили в ФСБ
На Украине создали глобальный теневой рынок оружия, заявили в ФСБ - РИА Новости, 26.11.2024
На Украине создали глобальный теневой рынок оружия, заявили в ФСБ
На Украине создан глобальный теневой рынок оружия, оно постоянно перебрасывается в другие зоны нестабильности, заявил директор ФСБ России Александр Бортников. РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T10:24
2024-11-26T10:24
2024-11-26T10:24
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
россия
москва
александр бортников
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
снг
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. На Украине создан глобальный теневой рынок оружия, оно постоянно перебрасывается в другие зоны нестабильности, заявил директор ФСБ России Александр Бортников. "Сознание украинского населения переформатировано в русофобском ключе. Земля, недра и промышленные производства массово скупаются транснациональными корпорациями. Территория стала местом притяжения наёмников и террористов со всего мира", - сказал Бортников на совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ в Москве. "Создан глобальный теневой рынок оружия, переброска которого в другие зоны нестабильности осуществляется на постоянной основе", - добавил он.
https://ria.ru/20240828/rossiya-1968808949.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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На Украине создали глобальный теневой рынок оружия, заявили в ФСБ
Бортников: Украина стала местом притяжения наёмников и террористов со всего мира