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На Украине создали глобальный теневой рынок оружия, заявили в ФСБ - РИА Новости, 26.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:24 26.11.2024
https://ria.ru/20241126/ukraina-1985718934.html
На Украине создали глобальный теневой рынок оружия, заявили в ФСБ
На Украине создали глобальный теневой рынок оружия, заявили в ФСБ - РИА Новости, 26.11.2024
На Украине создали глобальный теневой рынок оружия, заявили в ФСБ
На Украине создан глобальный теневой рынок оружия, оно постоянно перебрасывается в другие зоны нестабильности, заявил директор ФСБ России Александр Бортников. РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T10:24
2024-11-26T10:24
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
россия
москва
александр бортников
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
снг
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. На Украине создан глобальный теневой рынок оружия, оно постоянно перебрасывается в другие зоны нестабильности, заявил директор ФСБ России Александр Бортников. "Сознание украинского населения переформатировано в русофобском ключе. Земля, недра и промышленные производства массово скупаются транснациональными корпорациями. Территория стала местом притяжения наёмников и террористов со всего мира", - сказал Бортников на совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ в Москве. "Создан глобальный теневой рынок оружия, переброска которого в другие зоны нестабильности осуществляется на постоянной основе", - добавил он.
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безопасность, украина, россия, москва, александр бортников, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), снг, в мире
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Россия, Москва, Александр Бортников, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), СНГ, В мире
На Украине создали глобальный теневой рынок оружия, заявили в ФСБ

Бортников: Украина стала местом притяжения наёмников и террористов со всего мира

© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg PetrasiukУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. На Украине создан глобальный теневой рынок оружия, оно постоянно перебрасывается в другие зоны нестабильности, заявил директор ФСБ России Александр Бортников.
"Сознание украинского населения переформатировано в русофобском ключе. Земля, недра и промышленные производства массово скупаются транснациональными корпорациями. Территория стала местом притяжения наёмников и террористов со всего мира", - сказал Бортников на совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ в Москве.
"Создан глобальный теневой рынок оружия, переброска которого в другие зоны нестабильности осуществляется на постоянной основе", - добавил он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьУкраинаРоссияМоскваАлександр БортниковФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)СНГВ мире
 
 
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