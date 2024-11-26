https://ria.ru/20241126/ukraina-1985712801.html
В Тернопольской области повредили объект критической инфраструктуры
В Тернопольской области повредили объект критической инфраструктуры - РИА Новости, 26.11.2024
В Тернопольской области повредили объект критической инфраструктуры
Объект критической инфраструктуры поражен в ночь на вторник в Тернопольской области на западе Украины, в ряде населенных пунктов наблюдаются перебои с... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T09:37
2024-11-26T09:37
2024-11-26T09:37
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Объект критической инфраструктуры поражен в ночь на вторник в Тернопольской области на западе Украины, в ряде населенных пунктов наблюдаются перебои с электричеством, сообщает Тернопольская областная военная администрация. "Во время ночной атаки БПЛА повредили один из объектов критической инфраструктуры. На месте работают пожарные и полиция", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале администрации. В Тернополе ит других населенных пунктах области отсутствует стабильное электроснабжение, добавили в публикации. Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20241126/vsu-1985705804.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Тернопольская область, Украина, Тернополь
В Тернопольской области повредили объект критической инфраструктуры
Тернопольская ОВА заявила о повреждении объекта критической инфраструктуры