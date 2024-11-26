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В ФРГ заявили о возможности обучения украинских военных на уровне бригад - РИА Новости, 26.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:20 26.11.2024
https://ria.ru/20241126/ukraina-1985711311.html
В ФРГ заявили о возможности обучения украинских военных на уровне бригад
В ФРГ заявили о возможности обучения украинских военных на уровне бригад - РИА Новости, 26.11.2024
В ФРГ заявили о возможности обучения украинских военных на уровне бригад
Начальник штаба планирования в Минобороны Германии Кристиан Фройдинг сделал заявление, что немецкие инструкторы могут проводить обучение украинских военных на... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T09:20
2024-11-26T09:20
специальная военная операция на украине
в мире
украина
германия
рустем умеров
нато
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Начальник штаба планирования в Минобороны Германии Кристиан Фройдинг сделал заявление, что немецкие инструкторы могут проводить обучение украинских военных на уровне батальонов и бригад. Генерал-майор Фройдинг является главным координатором немецкой военной помощи Киеву. "Обучение является предметом обсуждения с нашими украинскими партнерами... Я обсуждал с (министром обороны Украины) Рустемом Умеровым, как мы можем улучшить наши усилия в этом направлении. Есть определенные идеи по подготовке, особенно на уровне ваших штабов батальонов и бригад, чтобы сделать их более эффективными и боеспособными", - приводит слова Фройдинга украинское агентство Укринформ.Отвечая на вопрос журналиста о возможности обучения военных ВСУ на территории Украины, немецкий генерал отметил, что не видит в этом практических преимуществ. "Это более рискованно, потому что россияне будут пытаться поразить любые учебные объекты в Украине, где будут находиться военные НАТО", - подчеркнул он. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.
https://ria.ru/20240604/peskov-1950363847.html
https://ria.ru/20241126/plennyy-1985695065.html
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в мире, украина, германия, рустем умеров, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Германия, Рустем Умеров, НАТО, Вооруженные силы Украины
В ФРГ заявили о возможности обучения украинских военных на уровне бригад

Генерал Фройдинг: немецкие инструкторы могут обучать ВСУ на уровне штабов бригад

© AP Photo / Ben BirchallОбучение украинских военных
Обучение украинских военных - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© AP Photo / Ben Birchall
Обучение украинских военных. Архивное фото
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Начальник штаба планирования в Минобороны Германии Кристиан Фройдинг сделал заявление, что немецкие инструкторы могут проводить обучение украинских военных на уровне батальонов и бригад.
Генерал-майор Фройдинг является главным координатором немецкой военной помощи Киеву.
Обучение украинских военных - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
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4 июня, 12:18
"Обучение является предметом обсуждения с нашими украинскими партнерами... Я обсуждал с (министром обороны Украины) Рустемом Умеровым, как мы можем улучшить наши усилия в этом направлении. Есть определенные идеи по подготовке, особенно на уровне ваших штабов батальонов и бригад, чтобы сделать их более эффективными и боеспособными", - приводит слова Фройдинга украинское агентство Укринформ.
Отвечая на вопрос журналиста о возможности обучения военных ВСУ на территории Украины, немецкий генерал отметил, что не видит в этом практических преимуществ. "Это более рискованно, потому что россияне будут пытаться поразить любые учебные объекты в Украине, где будут находиться военные НАТО", - подчеркнул он.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаГерманияРустем УмеровНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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