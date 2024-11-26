https://ria.ru/20241126/ukraina-1985711311.html

В ФРГ заявили о возможности обучения украинских военных на уровне бригад

В ФРГ заявили о возможности обучения украинских военных на уровне бригад - РИА Новости, 26.11.2024

В ФРГ заявили о возможности обучения украинских военных на уровне бригад

Начальник штаба планирования в Минобороны Германии Кристиан Фройдинг сделал заявление, что немецкие инструкторы могут проводить обучение украинских военных на... РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T09:20

2024-11-26T09:20

2024-11-26T09:20

специальная военная операция на украине

в мире

украина

германия

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нато

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Начальник штаба планирования в Минобороны Германии Кристиан Фройдинг сделал заявление, что немецкие инструкторы могут проводить обучение украинских военных на уровне батальонов и бригад. Генерал-майор Фройдинг является главным координатором немецкой военной помощи Киеву. "Обучение является предметом обсуждения с нашими украинскими партнерами... Я обсуждал с (министром обороны Украины) Рустемом Умеровым, как мы можем улучшить наши усилия в этом направлении. Есть определенные идеи по подготовке, особенно на уровне ваших штабов батальонов и бригад, чтобы сделать их более эффективными и боеспособными", - приводит слова Фройдинга украинское агентство Укринформ.Отвечая на вопрос журналиста о возможности обучения военных ВСУ на территории Украины, немецкий генерал отметил, что не видит в этом практических преимуществ. "Это более рискованно, потому что россияне будут пытаться поразить любые учебные объекты в Украине, где будут находиться военные НАТО", - подчеркнул он. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.

https://ria.ru/20240604/peskov-1950363847.html

https://ria.ru/20241126/plennyy-1985695065.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, германия, рустем умеров, нато, вооруженные силы украины