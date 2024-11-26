https://ria.ru/20241126/ukraina-1985708545.html

Глава Минобороны Британии выступил с дерзким призывом из-за Украины

Глава Минобороны Британии выступил с дерзким призывом из-за Украины - РИА Новости, 26.11.2024

Глава Минобороны Британии выступил с дерзким призывом из-за Украины

Сейчас, когда война на Украине вступила в критическую стадию, Европе пора усилить нашу безопасность и коллективную оборону. Мы вместе работаем над укреплением... РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T08:36

2024-11-26T08:36

2024-11-26T14:23

специальная военная операция на украине

в мире

украина

джон хили

нато

германия

вооруженные силы украины

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983564932_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c4251ec9d5abcfa4398befd44d25a5c2.jpg

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Конфликт на Украине вошел в критическую фазу, заявил глава британского Минобороны Джон Хили по итогам переговоров с коллегами из Франции, Германии, Италии и Польши. Трансляция пресс-конференции шла на сайте немецкого бундесвера. "Сейчас, когда война на Украине вступила в критическую стадию, Европе пора усилить нашу безопасность и коллективную оборону. Мы вместе работаем над укреплением восточного фланга НАТО", — сказал он. Хили заявил, что обсуждал с главой Минобороны Украины Рустемом Умеровым удвоение помощи Киеву. По его словам, министры обороны считают необходимым увеличить оборонные расходы.Советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявлял, что ВСУ терпят полное фиаско на всей линии боевого соприкосновения, их подразделения продолжают отступать. Он добавил, что поставка западного оружия Украине не повлияла на ситуацию на фронте. В России не раз заявляли, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20241126/malinen-1985716588.html

https://ria.ru/20241126/dizen-1985748298.html

украина

германия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, джон хили, нато, германия, вооруженные силы украины, россия