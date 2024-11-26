Глава Минобороны Британии выступил с дерзким призывом из-за Украины
Глава МО Британии Хили заявил о критической фазе конфликта на Украине
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg PetrasiukУкраинские военные
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Конфликт на Украине вошел в критическую фазу, заявил глава британского Минобороны Джон Хили по итогам переговоров с коллегами из Франции, Германии, Италии и Польши. Трансляция пресс-конференции шла на сайте немецкого бундесвера.
"Сейчас, когда война на Украине вступила в критическую стадию, Европе пора усилить нашу безопасность и коллективную оборону. Мы вместе работаем над укреплением восточного фланга НАТО", — сказал он.
"Сейчас, когда война на Украине вступила в критическую стадию, Европе пора усилить нашу безопасность и коллективную оборону. Мы вместе работаем над укреплением восточного фланга НАТО", — сказал он.
Хили заявил, что обсуждал с главой Минобороны Украины Рустемом Умеровым удвоение помощи Киеву. По его словам, министры обороны считают необходимым увеличить оборонные расходы.
Советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявлял, что ВСУ терпят полное фиаско на всей линии боевого соприкосновения, их подразделения продолжают отступать. Он добавил, что поставка западного оружия Украине не повлияла на ситуацию на фронте.
В России не раз заявляли, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
В России не раз заявляли, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.