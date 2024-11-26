https://ria.ru/20241126/ukraina-1985682780.html
Обученные Францией солдаты ВСУ отправились на Украину
Обученные Францией солдаты ВСУ отправились на Украину - РИА Новости, 26.11.2024
Обученные Францией солдаты ВСУ отправились на Украину
Обученные Францией 2,3 тысячи украинских солдат вооруженного формирования "Анна Киевская" отправились обратно на Украину для участия в боевых действиях, заявил... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T00:33
2024-11-26T00:33
2024-11-26T00:33
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ПАРИЖ, 26 ноя – РИА Новости. Обученные Францией 2,3 тысячи украинских солдат вооруженного формирования "Анна Киевская" отправились обратно на Украину для участия в боевых действиях, заявил глава французского минобороны Себастьян Лекорню. "Бригада "Анна Киевская"… покинула (Францию – ред.), чтобы присоединиться к украинскому театру (боевых действий – ред.)", - сказал он на пресс-конференции по итогам встречи глав МО Польши, Британии, Франции, Италии и ФРГ. Вместе с этим Лекорню заявил о готовности Франции продолжать обучение украинских военных и указал на необходимость нарастить возможности обучения таких бригад. Франция завершила 14 ноября обучение 2,3 тысячи украинских солдат из 155-й бригады ВСУ, включая три пехотных батальона, инженерный и артиллерийский корпус, подразделений наземно-воздушного наблюдения и разведки. Украинцев обучали полторы тысячи французских солдат. В РФ не раз заявляли, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20241125/frantsija-1985680983.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, украина, италия, себастьян лекорню, вооруженные силы украины, нато
В мире, Франция, Украина, Италия, Себастьян Лекорню, Вооруженные силы Украины, НАТО
Обученные Францией солдаты ВСУ отправились на Украину
Министр обороны Лекорню: 2,3 тысячи украинских военных отправились на родину