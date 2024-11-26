https://ria.ru/20241126/ukraina-1985682780.html

Обученные Францией солдаты ВСУ отправились на Украину

Обученные Францией солдаты ВСУ отправились на Украину - РИА Новости, 26.11.2024

Обученные Францией солдаты ВСУ отправились на Украину

Обученные Францией 2,3 тысячи украинских солдат вооруженного формирования "Анна Киевская" отправились обратно на Украину для участия в боевых действиях, заявил... РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T00:33

2024-11-26T00:33

2024-11-26T00:33

в мире

франция

украина

италия

себастьян лекорню

вооруженные силы украины

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983563927_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_bba063dcfc899ec84a05394edf81852b.jpg

ПАРИЖ, 26 ноя – РИА Новости. Обученные Францией 2,3 тысячи украинских солдат вооруженного формирования "Анна Киевская" отправились обратно на Украину для участия в боевых действиях, заявил глава французского минобороны Себастьян Лекорню. "Бригада "Анна Киевская"… покинула (Францию – ред.), чтобы присоединиться к украинскому театру (боевых действий – ред.)", - сказал он на пресс-конференции по итогам встречи глав МО Польши, Британии, Франции, Италии и ФРГ. Вместе с этим Лекорню заявил о готовности Франции продолжать обучение украинских военных и указал на необходимость нарастить возможности обучения таких бригад. Франция завершила 14 ноября обучение 2,3 тысячи украинских солдат из 155-й бригады ВСУ, включая три пехотных батальона, инженерный и артиллерийский корпус, подразделений наземно-воздушного наблюдения и разведки. Украинцев обучали полторы тысячи французских солдат. В РФ не раз заявляли, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20241125/frantsija-1985680983.html

https://ria.ru/20241124/filippo-1985418443.html

франция

украина

италия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, франция, украина, италия, себастьян лекорню, вооруженные силы украины, нато