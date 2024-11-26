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В Уфе десять подростков попали в больницы после потасовки
В Уфе десять подростков попали в больницы после потасовки - РИА Новости, 26.11.2024
В Уфе десять подростков попали в больницы после потасовки
Десять несовершеннолетних ребят поступили в больницы после инцидента на плацу у кадетского корпуса в Уфе, сообщили РИА Новости в минздраве Башкирии. РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T13:52
2024-11-26T13:52
2024-11-26T13:57
происшествия
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ПЕРМЬ, 26 ноя - РИА Новости. Десять несовершеннолетних ребят поступили в больницы после инцидента на плацу у кадетского корпуса в Уфе, сообщили РИА Новости в минздраве Башкирии. Ранее в местных пабликах появилась информация, что вечером 25 ноября в Уфе курсанты 3 и 4 курсов кадетского корпуса устроили массовую потасовку на плацу – якобы в ней участвовали около 100 человек. Причина инцидента не указывалась. "Пять человек госпитализированы в Республиканскую детскую клиническую больницу (РДКБ) и пять человек - в городскую больницу №17 Уфы", - рассказали в минздраве. Собеседник пояснил, что все поступившие пациенты являются несовершеннолетними. В Уфимской общеобразовательной школе-интернате с первоначальной летной подготовкой им. М.Г. Гареева агентству ситуацию комментировать отказались.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, уфа
В Уфе десять подростков попали в больницы после потасовки
В Уфе десять детей попали в больницы после потасовки у кадетского корпуса
ПЕРМЬ, 26 ноя - РИА Новости. Десять несовершеннолетних ребят поступили в больницы после инцидента на плацу у кадетского корпуса в Уфе, сообщили РИА Новости в минздраве Башкирии.
Ранее в местных пабликах появилась информация, что вечером 25 ноября в Уфе
курсанты 3 и 4 курсов кадетского корпуса устроили массовую потасовку на плацу – якобы в ней участвовали около 100 человек. Причина инцидента не указывалась.
"Пять человек госпитализированы в Республиканскую детскую клиническую больницу (РДКБ) и пять человек - в городскую больницу №17 Уфы", - рассказали в минздраве.
Собеседник пояснил, что все поступившие пациенты являются несовершеннолетними.
В Уфимской общеобразовательной школе-интернате с первоначальной летной подготовкой им. М.Г. Гареева агентству ситуацию комментировать отказались.