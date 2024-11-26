https://ria.ru/20241126/ufa-1985784584.html

В Уфе десять подростков попали в больницы после потасовки

В Уфе десять подростков попали в больницы после потасовки - РИА Новости, 26.11.2024

В Уфе десять подростков попали в больницы после потасовки

Десять несовершеннолетних ребят поступили в больницы после инцидента на плацу у кадетского корпуса в Уфе, сообщили РИА Новости в минздраве Башкирии. РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T13:52

2024-11-26T13:52

2024-11-26T13:57

происшествия

уфа

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ПЕРМЬ, 26 ноя - РИА Новости. Десять несовершеннолетних ребят поступили в больницы после инцидента на плацу у кадетского корпуса в Уфе, сообщили РИА Новости в минздраве Башкирии. Ранее в местных пабликах появилась информация, что вечером 25 ноября в Уфе курсанты 3 и 4 курсов кадетского корпуса устроили массовую потасовку на плацу – якобы в ней участвовали около 100 человек. Причина инцидента не указывалась. "Пять человек госпитализированы в Республиканскую детскую клиническую больницу (РДКБ) и пять человек - в городскую больницу №17 Уфы", - рассказали в минздраве. Собеседник пояснил, что все поступившие пациенты являются несовершеннолетними. В Уфимской общеобразовательной школе-интернате с первоначальной летной подготовкой им. М.Г. Гареева агентству ситуацию комментировать отказались.

https://ria.ru/20241015/draka-1978110512.html

уфа

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происшествия, уфа