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В Уфе десять подростков попали в больницы после потасовки - РИА Новости, 26.11.2024
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13:52 26.11.2024 (обновлено: 13:57 26.11.2024)
https://ria.ru/20241126/ufa-1985784584.html
В Уфе десять подростков попали в больницы после потасовки
В Уфе десять подростков попали в больницы после потасовки - РИА Новости, 26.11.2024
В Уфе десять подростков попали в больницы после потасовки
Десять несовершеннолетних ребят поступили в больницы после инцидента на плацу у кадетского корпуса в Уфе, сообщили РИА Новости в минздраве Башкирии. РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T13:52
2024-11-26T13:57
происшествия
уфа
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ПЕРМЬ, 26 ноя - РИА Новости. Десять несовершеннолетних ребят поступили в больницы после инцидента на плацу у кадетского корпуса в Уфе, сообщили РИА Новости в минздраве Башкирии. Ранее в местных пабликах появилась информация, что вечером 25 ноября в Уфе курсанты 3 и 4 курсов кадетского корпуса устроили массовую потасовку на плацу – якобы в ней участвовали около 100 человек. Причина инцидента не указывалась. "Пять человек госпитализированы в Республиканскую детскую клиническую больницу (РДКБ) и пять человек - в городскую больницу №17 Уфы", - рассказали в минздраве. Собеседник пояснил, что все поступившие пациенты являются несовершеннолетними. В Уфимской общеобразовательной школе-интернате с первоначальной летной подготовкой им. М.Г. Гареева агентству ситуацию комментировать отказались.
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происшествия, уфа
Происшествия, Уфа
В Уфе десять подростков попали в больницы после потасовки

В Уфе десять детей попали в больницы после потасовки у кадетского корпуса

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкБольничные койки
Больничные койки - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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ПЕРМЬ, 26 ноя - РИА Новости. Десять несовершеннолетних ребят поступили в больницы после инцидента на плацу у кадетского корпуса в Уфе, сообщили РИА Новости в минздраве Башкирии.
Ранее в местных пабликах появилась информация, что вечером 25 ноября в Уфе курсанты 3 и 4 курсов кадетского корпуса устроили массовую потасовку на плацу – якобы в ней участвовали около 100 человек. Причина инцидента не указывалась.
"Пять человек госпитализированы в Республиканскую детскую клиническую больницу (РДКБ) и пять человек - в городскую больницу №17 Уфы", - рассказали в минздраве.
Собеседник пояснил, что все поступившие пациенты являются несовершеннолетними.
В Уфимской общеобразовательной школе-интернате с первоначальной летной подготовкой им. М.Г. Гареева агентству ситуацию комментировать отказались.
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