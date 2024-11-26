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Израиль нанес удары рядом с посольством Кувейта в Бейруте
Израиль нанес удары рядом с посольством Кувейта в Бейруте - РИА Новости, 26.11.2024
Израиль нанес удары рядом с посольством Кувейта в Бейруте
Израильская боевая авиация нанесла два удара по району Джнах в Бейруте рядом с посольством Кувейта, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T21:25
2024-11-26T21:25
2024-11-26T21:25
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БЕЙРУТ, 26 ноя - РИА Новости. Израильская боевая авиация нанесла два удара по району Джнах в Бейруте рядом с посольством Кувейта, передает корреспондент РИА Новости. Две ракеты попали в жилые здания рядом с периметром кувейтской дипмиссии на границе центральной части Бейрута и его южного пригорода. Ранее три удара были нанесены по центральным районам ливанской столицы и 26 по южному пригороду. По последним данным ливанского минздрава, в результате израильских бомбардировок центра Бейрута погибли 10 человек и 37 мирных граждан получили ранения.
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в мире, бейрут, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, израиль, кувейт
В мире, Бейрут, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Израиль, Кувейт
Израиль нанес удары рядом с посольством Кувейта в Бейруте
Израильская авиация нанесла два удара рядом с посольством Кувейта в Бейруте