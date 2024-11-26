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ВСУ за три дня нанесли два удара дальнобойным оружием по Курской области - РИА Новости, 26.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:04 26.11.2024 (обновлено: 16:05 26.11.2024)
https://ria.ru/20241126/udary-1985815769.html
ВСУ за три дня нанесли два удара дальнобойным оружием по Курской области
ВСУ за три дня нанесли два удара дальнобойным оружием по Курской области - РИА Новости, 26.11.2024
ВСУ за три дня нанесли два удара дальнобойным оружием по Курской области
За последние три дня ВСУ нанесли два удара дальнобойным западным оружием по объектам в Курской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T16:04
2024-11-26T16:05
специальная военная операция на украине
курская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. За последние три дня ВСУ нанесли два удара дальнобойным западным оружием по объектам в Курской области, сообщили в Минобороны РФ. "По подтвержденным данным, за последние три дня ВСУ нанесли два удара дальнобойным западным оружием по объектам в Курской области", - говорится в сообщении.
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курская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
ВСУ за три дня нанесли два удара дальнобойным оружием по Курской области

МО РФ: ВСУ за три дня нанесли два удара дальнобойным оружием по Курской области

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса. Архивное фото
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. За последние три дня ВСУ нанесли два удара дальнобойным западным оружием по объектам в Курской области, сообщили в Минобороны РФ.
"По подтвержденным данным, за последние три дня ВСУ нанесли два удара дальнобойным западным оружием по объектам в Курской области", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
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