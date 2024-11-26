https://ria.ru/20241126/udary-1985815769.html

ВСУ за три дня нанесли два удара дальнобойным оружием по Курской области

ВСУ за три дня нанесли два удара дальнобойным оружием по Курской области - РИА Новости, 26.11.2024

ВСУ за три дня нанесли два удара дальнобойным оружием по Курской области

За последние три дня ВСУ нанесли два удара дальнобойным западным оружием по объектам в Курской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T16:04

2024-11-26T16:04

2024-11-26T16:05

специальная военная операция на украине

курская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. За последние три дня ВСУ нанесли два удара дальнобойным западным оружием по объектам в Курской области, сообщили в Минобороны РФ. "По подтвержденным данным, за последние три дня ВСУ нанесли два удара дальнобойным западным оружием по объектам в Курской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241126/rakety-1985774604.html

курская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

курская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность