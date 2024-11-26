https://ria.ru/20241126/udary-1985815769.html
ВСУ за три дня нанесли два удара дальнобойным оружием по Курской области
ВСУ за три дня нанесли два удара дальнобойным оружием по Курской области - РИА Новости, 26.11.2024
ВСУ за три дня нанесли два удара дальнобойным оружием по Курской области
За последние три дня ВСУ нанесли два удара дальнобойным западным оружием по объектам в Курской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T16:04
2024-11-26T16:04
2024-11-26T16:05
специальная военная операция на украине
курская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. За последние три дня ВСУ нанесли два удара дальнобойным западным оружием по объектам в Курской области, сообщили в Минобороны РФ. "По подтвержденным данным, за последние три дня ВСУ нанесли два удара дальнобойным западным оружием по объектам в Курской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241126/rakety-1985774604.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
ВСУ за три дня нанесли два удара дальнобойным оружием по Курской области
МО РФ: ВСУ за три дня нанесли два удара дальнобойным оружием по Курской области