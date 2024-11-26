https://ria.ru/20241126/udar-1985892767.html
Двое детей пострадали при ударе ВСУ по автобусу в Новой Каховке
Двое детей пострадали при ударе ВСУ по автобусу в Новой Каховке - РИА Новости, 26.11.2024
Двое детей пострадали при ударе ВСУ по автобусу в Новой Каховке
При ударе ВСУ по пассажирскому автобусу в Новой Каховке Херсонской области пострадали двое детей, сообщил РИА Новости пресс-секретарь губернатора региона... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T23:17
2024-11-26T23:17
2024-11-26T23:18
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости. При ударе ВСУ по пассажирскому автобусу в Новой Каховке Херсонской области пострадали двое детей, сообщил РИА Новости пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко. Ранее сообщалось, что ВСУ во вторник обстреляли из миномета автобус. По словам губернатора региона Владимира Сальдо, удар был нанесен боеприпасом с кассетной боевой частью. "Среди пострадавших от варварского удара ВСУ... двое детей", - сказал Василенко. Он уточнил, что, согласно последней информации, в результате атаки погибли 4 человека, пострадал 21 человек. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20241126/kontrnastup-1985866456.html
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Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Россия, Днепр (город), Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины
Двое детей пострадали при ударе ВСУ по автобусу в Новой Каховке
Двое детей пострадали при ударе ВСУ по пассажирскому автобусу в Новой Каховке